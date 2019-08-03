Росія вже втратила через лісові пожежі 2,4 млрд рублів
Росіяни підрахували суму збитку від лісових пожеж
Фото з Twitter
Росіяни підрахували суму збитку від лісових пожеж
Рахункова палата Росії дійшла висновку, що збиток від лісових пожеж в країні за перше півріччя 2019 року становить 2,4 мільярда російських рублів.
За даними відомства, за перші шість місяців 2019 року в Росіїї виникли 7,6 тисяч лісових пожеж. Зауважимо, що лісові пожежі, що охопили Сибір наприкінці липня, у цю статистику не потрапляють.
Щодо основних причин такої ситуації у Рахунковій палаті РФ назвали:
- брак фінансування,
- відсутність необхідної техніки,
- неукомплектованість підрозділів наземної та авіаційної охорони,
- низька якість протипожежних заходів.
Також тут наголосили, що проблема лісових пожеж вимагає комплексного вирішення, аби запобігти безконтрольному поширенню пожеж, а також економічним і екологічним втратам