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    Росія вже втратила через лісові пожежі 2,4 млрд рублів

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    Росіяни підрахували суму збитку від лісових пожеж - Росія вже втратила через лісові пожежі 2,4 млрд рублів
    Росіяни підрахували суму збитку від лісових пожеж
    Фото з Twitter

    Росіяни підрахували суму збитку від лісових пожеж

    Рахункова палата Росії дійшла висновку, що збиток від лісових пожеж в країні за перше півріччя 2019 року становить 2,4 мільярда російських рублів.

    За даними відомства, за перші шість місяців 2019 року в Росіїї виникли 7,6 тисяч лісових пожеж. Зауважимо, що лісові пожежі, що охопили Сибір наприкінці липня, у цю статистику не потрапляють.

    Щодо основних причин такої ситуації у Рахунковій палаті РФ назвали:

    • брак фінансування,
    • відсутність необхідної техніки,
    • неукомплектованість підрозділів наземної та авіаційної охорони,
    • низька якість протипожежних заходів.

    Також тут наголосили, що проблема лісових пожеж вимагає комплексного вирішення, аби запобігти безконтрольному поширенню пожеж, а також економічним і екологічним втратам

    Росія фінансування Сибір
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