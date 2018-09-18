Росія закликала Україну до діалогу щодо «Промінвестбанку»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російські юристи заявили, що добровільно Україна навряд чи погодиться відшкодовувати «ВЭБ» втрати, а виграти справу в міжнародному арбітражі шансів мало

Російський «Внешэкономбанк» («ВЭБ») закликав Україну вступити у переговори з врегулювання ситуації з арештом акцій «Промінвестбанку» («ПІБ»), що належить йому, намагаючись вивести «дочку» з-під арешту за допомогою листа. Про це пише російське видання «Комерсант».

Видання посилається на лист «ВЭБ» від 14 вересня, адресований президенту України Петру Порошенку, прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, міністру закордонних справ Павлу Клімкіну, міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву і голові Національного банку України Якову Смолію, в якому, як зазначається, вказано, що Україна порушила укладену з Росією угоду від 1998 року про взаємний захист капіталовкладень, і міститься пропозиція «негайно зв'язатися і вступити в переговори щодо дружнього врегулювання спору».

На думку російської держкорпорації, інвестиційний спір у межах угоди від 1998 року виник через те, що Україна з 2014 року «здійснює діяння, які носять міжнародно-протиправний характер». Зокрема, «ВЭБ» заявив про 43 акції проти відділень «ПІБу» і ще 37 - проти банкоматів у 2017 році, нібито проведені «націоналістично налаштованими активістами». Акції в російській держкорпорації пов'язали з «критичним погіршенням економічного стану банку».

Санкції України проти російських держбанків привели до того, що «ПІБ» був відрізаний від ринку цінних паперів і не зміг переказувати кошти на користь пов'язаних з ним осіб (наприклад, повертати отримані від «ВЭБ» міжбанківські кредити). Українським держпідприємствам з березня 2017 року було заборонено розміщувати у «ПІБі» кошти, пише видання.

Також згадується і арешт акцій «ПІБу». Гаазький арбітраж у травні виніс рішення за позовом 19 компаній проти РФ, які можуть бути пов'язані з колишнім власником «Приватбанку» Ігорем Коломойським, присудивши позивачам близько 130 млн дол. компенсації за втрату нерухомості в Криму. Минулого тижня апеляційний суд Києва у межах виконання цього рішення заарештував акції «ПІБу», а також українських «дочок» «Сбербанку» і «ВТБ». У своєму листі «ВЭБ» називає це рішення «незаконною експропріацією інвестицій», яка має непрямий характер. За порушення угоди 1998 року передбачена відповідальність у вигляді компенсації витрат і збитків інвесторів, а також відсотки, попереджає «ВЭБ» у кінці листа, на яке посилається видання.

Старший віце-президент, керівник правової дирекції «ВЭБ» Ігор Краснов заявив, що точний розмір компенсації буде визначено під час переговорів з Україною. Якщо ж переговори зайдуть у глухий кут, то «ВЭБ» через шість місяців зможе звернутися у Стокгольмський арбітраж. Чи піде Україна на переговори, дізнатися у адресатів листа не вдалося, відзначає видання.

Також зазначено, що добровільно Україна навряд чи погодиться відшкодовувати «ВЭБ» втрати, а виграти справу в міжнародному арбітражі шансів мало, вважають юристи.