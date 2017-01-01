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    Росія залишить свої війська в Сирії майже на 50 років

    11 російських військових кораблів одночасно будуть розміщені у порту Тартус
    У вівторок, 26 грудня, парламент Російської Федерації ухвалив законопроект щодо ратифікації угоди між Росією та Сирією про дислокацію російських військ на військово-морській базі в середземноморському порту Тартус. Зазначається, що відповідна угода була підписана в Дамаску ще 18 січня. «Угода дозволяє військово-морському флоту Росії
    • Сьогодні, 13:01
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    Порт&nbsp;Тартус
    Порт Тартус

    11 російських військових кораблів одночасно будуть розміщені у порту Тартус

    У вівторок, 26 грудня, парламент Російської Федерації ухвалив законопроект щодо ратифікації угоди між Росією та Сирією про дислокацію російських військ на військово-морській базі в середземноморському порту Тартус.

    Зазначається, що відповідна угода була підписана в Дамаску ще 18 січня.

    «Угода дозволяє військово-морському флоту Росії розширювати свою технічну підтримку та матеріально-технічну базу, а також санкціонує перебування російські кораблі в територіальних водах Сирії, внутрішніх водах та портах. 11 російських військових кораблів одночасно будуть розміщені у порту Тартус», - йдеться в повідомленні.

    Так, угода буде діяти впродовж 49 років з можливим продовженням ще на 25 років.

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