Росія залишить свої війська в Сирії майже на 50 років

11 російських військових кораблів одночасно будуть розміщені у порту Тартус

У вівторок, 26 грудня, парламент Російської Федерації ухвалив законопроект щодо ратифікації угоди між Росією та Сирією про дислокацію російських військ на військово-морській базі в середземноморському порту Тартус. Зазначається, що відповідна угода була підписана в Дамаску ще 18 січня. «Угода дозволяє військово-морському флоту Росії



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Порт Тартус

11 російських військових кораблів одночасно будуть розміщені у порту Тартус

У вівторок, 26 грудня, парламент Російської Федерації ухвалив законопроект щодо ратифікації угоди між Росією та Сирією про дислокацію російських військ на військово-морській базі в середземноморському порту Тартус.

Зазначається, що відповідна угода була підписана в Дамаску ще 18 січня.

«Угода дозволяє військово-морському флоту Росії розширювати свою технічну підтримку та матеріально-технічну базу, а також санкціонує перебування російські кораблі в територіальних водах Сирії, внутрішніх водах та портах. 11 російських військових кораблів одночасно будуть розміщені у порту Тартус», - йдеться в повідомленні.

Так, угода буде діяти впродовж 49 років з можливим продовженням ще на 25 років.