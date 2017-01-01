Росія залишить свої війська в Сирії майже на 50 років
- Сьогодні, 13:01
-
Розсилка
11 російських військових кораблів одночасно будуть розміщені у порту Тартус
У вівторок, 26 грудня, парламент Російської Федерації ухвалив законопроект щодо ратифікації угоди між Росією та Сирією про дислокацію російських військ на військово-морській базі в середземноморському порту Тартус.
Зазначається, що відповідна угода була підписана в Дамаску ще 18 січня.
«Угода дозволяє військово-морському флоту Росії розширювати свою технічну підтримку та матеріально-технічну базу, а також санкціонує перебування російські кораблі в територіальних водах Сирії, внутрішніх водах та портах. 11 російських військових кораблів одночасно будуть розміщені у порту Тартус», - йдеться в повідомленні.
Так, угода буде діяти впродовж 49 років з можливим продовженням ще на 25 років.