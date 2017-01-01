Росія залякує білорусів війною на території України – білоруський опозиціонер

Російська пропаганда в Білорусі домінує

Україна перебуває в незнанні реальної ситуації, існуючої на території Білорусі. Росія має великий пропагандистський вплив та залякує білоруське населення «переворотом» і війною на території України. Для подолання режимів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка Білорусь потребує розуміння та підтримки з боку українців. Про це



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Білоруський опозиціонер Андрей Санніков

Російська пропаганда в Білорусі домінує

Україна перебуває в незнанні реальної ситуації, існуючої на території Білорусі. Росія має великий пропагандистський вплив та залякує білоруське населення «переворотом» і війною на території України. Для подолання режимів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка Білорусь потребує розуміння та підтримки з боку українців. Про це розповів на прес-конференції у «Главкомі» Андрей Санніков, білоруський опозиціонер, політичний в’язень, дипломат, кандидат в президенти Білорусі у 2010 році.

За його словами, Росія використовує ситуацію в Україні для залякування громадян на території Білорусі.

«Російська пропаганда в Білорусі домінує. У нас телебачення російське. Більшість населення поділяє ставлення Путіна до України. Точка зору Росії переважає в Білорусі, що грає на руку й Лукашенку», - розповів білоруський опозиціонер.

Також він зазначив, що існує багато міфів стосовно того, що в Білорусі немає жодних проблем. «Україна вважає, що у нас все нормально, немає революцій, а Лукашенко все тримає під контролем. Однак, українці не бачать, що у нас всі свободи задушені, а населення все більше зубожіє», - розповів Санніков.

За його словами, Білорусь та Україна мають працювати разом в стратегічному напрямку. «Потрібно розуміти, що демократичні цінності неможливо відстояти за підтримкою диктатури. Стратегічно потрібно працювати на рівні незалежних ЗМІ, молоді, громадянського суспільства. Дуже багато точок зіткнення», - сказав опозиціонер.

Опозиціонер наголосив, що Білорусі необхідна підтримка з боку України. «Україна для Білорусі може зробити дуже багато. Підтримка активістів демократичного руху, публікації в ЗМІ про реальний стан в Білорусі та підтримка наших політв’язнів», - сказав Санніков.

Він зазначив, що необхідно створити український телевізійний канал на території Білорусі. «Нам дуже потрібен український телевізійний канал. Існує відповідна домовленість між Лукашенком та Порошенком про принцип взаємності. Однак, на території України існує білоруський канал «Білорусь 24», а де ж український?» - зауважив опозиціонер.

Також він зазначив, що попри позитивні зрушення білорусів у бік своєї ідентифікації, на території країни продовжує панувати російська пропаганда. «Білорусь має дві державні мови – білоруську і російську. Білоруська мова знаходиться в складному становищі. У нас немає жодного університету з викладанням білоруською мовою», - сказав Санніков.

Він наголосив, що без демократизації та змін в Білорусі Україні буде дуже важко просуватися на шляху до своєї незалежності.

«Україна має розуміти, що шлях до демократії непростий, і ми потребуємо допомоги один одного», - підсумував опозиційний політик.

Дивіться запис прес-конференції:

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