Росія заявила про затримання «українського націоналіста» в Барнаулі

Російська спецслужба стверджує, що пропаганду «українські екстремісти» проводять через Telegram, ВКонтакте та Instagram

ФСБ заявила про затримання в Барнаулі «українського націоналіста», який нібито планував атаку на мечеть. Про це сьогодні повідомила пресслужба російських силовиків.

«У рамках кримінальної справи за статтею «Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності» припинено діяльність прихильника української націоналістичної організації «Етнічне національне об'єднання» (ЕНО)», – сказано в повідомленні.

«Українським націоналістом» нібито є місцевий житель 2000 року народження. Як стверджують спецслужби, він отримував вказівки від кураторів ЕНО, зокрема, готував «акції прямої дії» в місцях масового скупчення мусульман, а також поряд з адміністративними будівлями.

Силовики кажуть, що під час обшуків виявили у нього вибухівку, інструкції з виготовлення бомби, екстремістську літературу, а в телефоні – «фото розвідки об'єктів злочинних посягань», які він пересилав наставникам.

У ФСБ додали, що чоловік дав свідчення – нібито він сам вийшов на кураторів, так як незадоволений державною політикою у сфері міграції. На початку березня він отримав завдання підібрати об'єкти для атак, а потім – влаштувати підпал «або інші дії, що лякають населення».

Російська спецслужба стверджує, що пропаганду «українські екстремісти» проводять через Telegram, ВКонтакте та Instagram «для координації націоналістів України, Білорусії і Росії під час здійснення акцій «прямої дії» щодо осіб неслов'янської зовнішності та органів державної влади».