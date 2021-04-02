Російські бойовики поранили ще одного захисника України

Ситуація на Донбасі загострюється, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшується

Від початку поточної доби російські бойовики сім разів порушили режим «тиші». В результаті обстрілів отримав поранення український військовий. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Так, на Луганському напрямку біля населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На Донецькому напрямку поблизу населених пунктів Гнутове та Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, також вогонь вели із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих дій один воїн зі складу Операції Об’єднаних сил дістав поранення. Захиснику оперативно надали допомогу», - повідомили у Міноборони.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування збройних сил РФ нарощує бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

«Так, цього тижня під контролем кадрових російських офіцерів у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів проведені командно-штабні тренування у загальній системі управління 8 армії Південного військового округу ЗС РФ з метою підтримання їх у готовності до застосування в умовах можливого загострення обстановки», - йдеться у повідомленні на цю годину.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я».

Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Пентагон пообіцяв «не залишати Україну наодинці» у разі ескалації агресії РФ.