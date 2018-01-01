Росія зірвала голосування в ООН щодо перемир’я в Сирії

Голосування щодо перемир’я в Сирії довелося відкласти

Постпред РФ в Раді Безпеки ООН висловився проти проекту резолюції про 30-денне перемир’я в Сирії, тому голосування щодо цього документа довелося відкласти. Про це повідомляє DW.com. Через позицію Росії голосування за відповідним проектом у четвер, 22 лютого, не відбулося. Постпред Москви в Раді Безпеки Василь Небензя дав зрозуміти, що



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Голосування щодо перемир’я в Сирії довелося відкласти

Постпред РФ в Раді Безпеки ООН висловився проти проекту резолюції про 30-денне перемир’я в Сирії, тому голосування щодо цього документа довелося відкласти.

Про це повідомляє DW.com.

Через позицію Росії голосування за відповідним проектом у четвер, 22 лютого, не відбулося. Постпред Москви в Раді Безпеки Василь Небензя дав зрозуміти, що не проголосує за цей проект, внесений Швецією і Кувейтом, і запропонував внести в документ цілий ряд змін.

Оскільки Росія володіє правом вето і може заблокувати будь-яку резолюцію РБ ООН, його голова, представник Кувейту Мансур аль-Отаібі переніс засідання з цього питання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США назвали Москву і Дамаск відповідальними за напад на мирних жителів в сирійському районі Східна Гута.

Організація Об’єднаних Націй наголошує на необхідності негайного припинення вогню, а також доступу гуманітарної допомоги в район Східної Гути, де сили режиму Асада, який підтримують РФ та Іран, винищують населення, у тому числі за допомогою авіації й артилерії.

Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.