  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Росія зірвала голосування в ООН щодо перемир’я в Сирії

    Голосування щодо перемир’я в Сирії довелося відкласти
    Постпред РФ в Раді Безпеки ООН висловився проти проекту резолюції про 30-денне перемир’я в Сирії, тому голосування щодо цього документа довелося відкласти. Про це повідомляє DW.com. Через позицію Росії голосування за відповідним проектом у четвер, 22 лютого, не відбулося. Постпред Москви в Раді Безпеки Василь Небензя дав зрозуміти, що
    • Сьогодні, 03:26
    • Розсилка

    Голосування щодо перемир’я в Сирії довелося відкласти

    Постпред РФ в Раді Безпеки ООН висловився проти проекту резолюції про 30-денне перемир’я в Сирії, тому голосування щодо цього документа довелося відкласти.

    Про це повідомляє DW.com.

    Через позицію Росії голосування за відповідним проектом у четвер, 22 лютого, не відбулося. Постпред Москви в Раді Безпеки Василь Небензя дав зрозуміти, що не проголосує за цей проект, внесений Швецією і Кувейтом, і запропонував внести в документ цілий ряд змін.

    Оскільки Росія володіє правом вето і може заблокувати будь-яку резолюцію РБ ООН, його голова, представник Кувейту Мансур аль-Отаібі переніс засідання з цього питання. 

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США назвали Москву і Дамаск відповідальними за напад на мирних жителів в сирійському районі Східна Гута.

    Організація Об’єднаних Націй наголошує на необхідності негайного припинення вогню, а також доступу гуманітарної допомоги в район Східної Гути, де сили режиму Асада, який підтримують РФ та Іран, винищують населення, у тому числі за допомогою авіації й артилерії.

    Нагадаємо, у Сирії урядові сили протягом 48 годин вбили 250 осіб у передмісті Дамаска Східній Гуті.

    Росія Сирія ООН напад бомбардування Сирії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ