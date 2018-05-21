Росіяни показали повне відео ліквідації командира терористів «ДНР» Мамая

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Мамієва було ліквідовано 17 травня

Терорист Мамієв отримав важкі поранення та був госпіталізований, через декілька годин помер

Ватажок бригади бойовиків «ДНР» «П'ятнашка» Олег Мамієв (Мамай) був ліквідований на Донбасі, коли хотів показати російським журналістам «роботу АГС».

Це можна побачити на повному відео репортажу пропагандистського каналу «Росія 1» з місця знищення Мамієва.

Останні слова ватажка бойовиків були звернені до оператора російського телеканалу, який також отримав поранення: «Ходімо, покажу тобі роботу АГСа».

Після цього в окоп бойовиків «прилетіло» - Мамієв отримав важкі поранення та помер через кілька годин.

Як повідомляв «Главком», в ніч на 18 травня стало відомо, що на Донбасі ліквідовано командира бригади бойовиків «ДНР» Мамієва.

Загиблий окупант Мамай був родом із Північної Осетії, і воював на стороні терористів «ДНР» «з самого початку».

До слова, Об’єднані сили взяли під контроль населений пункт Південне.

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