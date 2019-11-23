Унітази перемоги

Доля трусів поки невідома

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Теперь ясно, зачем в Керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам. Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях -торжественно возвращены. НО! Без унитазов и комплекта б-у трусов боцмана (8штук). Украина подофигела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом.

В ближайшее время унитазы вероятно появятся в оружейной палате Кремля. В мерцающем свете музейных огней, обвиты победными лентами и украшеные лавром. И это правильно. Большой трофей великой войны и должен быть представлен сдержано, но достойно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial) 21 Ноя 2019 в 10:58 PST

Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юноармейцы. Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на большем ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножью Мавзолея.

Джерело: блог Олександра Невзорова

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