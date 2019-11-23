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    Думки вголос

    Унітази перемоги

    • Олександр Невзоров

      Журналіст

    • Розсилка
    Унітази перемоги

    Доля трусів поки невідома

    Мовою оригіналу

    Теперь ясно, зачем в Керченском проливе были атакованы и захвачены три украинские посудинки, тихо трюхавшие по своим делам. Мы помним, что тогда, в последний бой были подняты все силы Черноморского Флота. Посудинки были помяты и захвачены. На днях -торжественно возвращены. НО! Без унитазов и комплекта б-у трусов боцмана (8штук). Украина подофигела и попросила вернуть урыльники. А по возможности, и трусы тоже. Россия ответила гордым отказом.

    В ближайшее время унитазы вероятно появятся в оружейной палате Кремля. В мерцающем свете музейных огней, обвиты победными лентами и украшеные лавром. И это правильно. Большой трофей великой войны и должен быть представлен сдержано, но достойно.

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    Публикация от Александр Невзоров (@nevzorovofficial)

    Положив руки на этот символ победы, будут приносить присягу юноармейцы. Судьба трусов пока неизвестна. Возможно, на большем ближайшем параде весь комплект будет брошен к подножью Мавзолея.

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    Джерело: блог Олександра Невзорова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія агресія корабель Україна флот
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