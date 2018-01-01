Росіяни затримали українця за «крадіжку» деталі ракетного комплексу

Українця звинувачують у крадіжці секретної деталі

У Брянську (Росія) співробітники митної служби затримали громадянина України за нібито спробу вивезти з Росії деталі від зенітно-ракетного комплексу Оса-АКМ. Про це повідомляє російське видання Life. Як повідомляється, деталь знайшли у нього в багажі у поїзді Москва – Кишинів. Знайдена частина техніки - імпульсна магнетрона радіотехнічної



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Зенітно-ракетний комплекс Оса-АКМ

Українця звинувачують у крадіжці секретної деталі

У Брянську (Росія) співробітники митної служби затримали громадянина України за нібито спробу вивезти з Росії деталі від зенітно-ракетного комплексу Оса-АКМ. Про це повідомляє російське видання Life.

Як повідомляється, деталь знайшли у нього в багажі у поїзді Москва – Кишинів. Знайдена частина техніки - імпульсна магнетрона радіотехнічної апаратури ЗРК Оса-АКМ. Таку запчастину можна вивезти з країни тільки з дозволу російського військового відомства.

Щодо українця порушили кримінальну справу за статтею «Замах на незаконне переміщення через митний кордон ЄАЕС предметів військової техніки». Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадянин України намагався вивезти до Росії 10 паспортних документів.