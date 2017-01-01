Росіяни заявили, що не знайшли у Павла Гриба тяжких захворювань

За інформацією Москалькової, 18 вересняПавлу Грибу було надано побачення зі співробітниками Генерального консульства України, під час якого він не скаржився на умови тримання

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова стверджує, що стан здоров'я незаконно заарештованого в Росії українця Павла Гриба задовільний і він отримує призначене лікування. Про це Москалькова поінформувала Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерію Лутковську, повідомляє прес-служба українського омбудсмена.



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Павло Гриб

За інформацією Москалькової, 18 вересняПавлу Грибу було надано побачення зі співробітниками Генерального консульства України, під час якого він не скаржився на умови тримання

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова стверджує, що стан здоров'я незаконно заарештованого в Росії українця Павла Гриба задовільний і він отримує призначене лікування.

Про це Москалькова поінформувала Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерію Лутковську, повідомляє прес-служба українського омбудсмена.

«Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова надіслала Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини інформацію щодо дотримання прав громадянина України Павла Гриба», - зазначається в повідомленні.

Так, згідно з листом Москалькової, у «компетентних органах, які володіють інформацією», її запевнили, що після прибуття до СІЗО-5 Краснодара «Павло Гриб пройшов медичний огляд і був взятий під диспансерний нагляд за наявними хронічними захворюваннями».

Крім того, за даними російського омбудсмена, 18 вересня 2017 року в Краснодарській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Павло Гриб пройшов обстеження щодо наявності у нього тяжкого захворювання, включеного до переліку тяжких захворювань, які є перепоною для тримання під вартою підозрюваних або обвинувачених у скоєнні злочину осіб, що передбачено законодавством РФ. «Наявність такого захворювання лікарською комісією у нього не було встановлено», - зазначила Москалькова.