Росіяни заявили, що не знайшли у Павла Гриба тяжких захворювань
- Вчора, 16:41
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За інформацією Москалькової, 18 вересняПавлу Грибу було надано побачення зі співробітниками Генерального консульства України, під час якого він не скаржився на умови тримання
Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова стверджує, що стан здоров'я незаконно заарештованого в Росії українця Павла Гриба задовільний і він отримує призначене лікування.
Про це Москалькова поінформувала Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерію Лутковську, повідомляє прес-служба українського омбудсмена.
«Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова надіслала Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини інформацію щодо дотримання прав громадянина України Павла Гриба», - зазначається в повідомленні.
Так, згідно з листом Москалькової, у «компетентних органах, які володіють інформацією», її запевнили, що після прибуття до СІЗО-5 Краснодара «Павло Гриб пройшов медичний огляд і був взятий під диспансерний нагляд за наявними хронічними захворюваннями».
Крім того, за даними російського омбудсмена, 18 вересня 2017 року в Краснодарській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Павло Гриб пройшов обстеження щодо наявності у нього тяжкого захворювання, включеного до переліку тяжких захворювань, які є перепоною для тримання під вартою підозрюваних або обвинувачених у скоєнні злочину осіб, що передбачено законодавством РФ. «Наявність такого захворювання лікарською комісією у нього не було встановлено», - зазначила Москалькова.
Крім того, за інформацією Москалькової, 18 вересня 2017 року Грибу було надано побачення зі співробітниками Генерального консульства України, під час якого українець не скаржився на умови тримання, стан здоров'я чи дотримання його законних прав і інтересів.
Як повідомлялось, викраденого в Білорусі російськими спецслужбами українця Павла Гриба 27 листопада відвідає адвокат з метою підготовки до чергового засідання, яке відбудеться 25 грудня і на якому мають переглянути запобіжний захід.
19-річний Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. Лише через два тижні ФСБ Росії надало інформацію, що він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії звинувачує Гриба в «тероризмі».
18 жовтня Жовтневий райсуд Краснодара продовжив термін утримання під вартою Павла Гриба до 4 січня 2018 року.
Вже відбулись два судових засідання. На останнє їздила матір Павла, якій було відмовлено у побаченні із сином. Павла на засідання не привезли, все відбувалось у режимі відеоконференції.