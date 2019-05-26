Росіянина, який приїхав на Донбас стріляти по українцях, засудили до 10 років в’язниці



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Росіянин Федор Устінов, який воював у лавах «ДНР»

Під час затримання бойовика контрозвідка СБУ вилучила у нього кулемет і протитанковий гранатомет

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області визнав винним бойовика «ДНР», громадянина Росії Федора Устінова у причетності до створення терористичної організації (ч.1 ст.258-3) і незаконному поводженні зброєю (ч.1 ст.263 КК України), призначивши покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 10 травня.

За даними досудового розслідування, мешканець Новоросійська Устінов, дізнавшись зі ЗМІ про події в Україні, у березні 2014 року вперше прибув на Донбас. Протягом березня-жовтня 2014 року він брав участь у демонстраціях та інших масових заходах, закликаючи громадян України до незалежності Донбасу і проведення референдуму.

Згодом російський найманець проходив службу у підрозділі «Русская православная армия», у донецькому батальйоні охорони шпиталю. У жовтні 2014 року, перебуваючи у складі незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР»- «1-й батальйон», здійснив два бойові виходи. Зокрема, обстрілював позиції співробітників правоохоронних органів та військовослужбовців Збройних Сил України, які діяли в межах антитерористичної операції на території Донецької області в районі населеного пункту Нікішино.

Фото з сайту СБУ

21 жовтня 2014 року контррозвідка СБУ затримала Устінова поблизу Дебальцеве Донецької області. При собі він мав посвідчення терористичної організації «ДНР» із зазначеною посадою «стрілок», був одягнутий у військову форму морської піхоти РФ. При затриманні у нього вилучено РПК-74 з набоями та споряджений РПГ-18 «Муха».

Початок відбування покарання бойовику «ДНР» суд постановив обчислювати з дня його затримання. Вирок суду може бути оскаржено у Донецькому апеляційному суді протягом 30 днів з його проголошення.