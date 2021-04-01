Кулеба обговорив з держсекретарем США загострення на Донбасі

Кулеба та Блінкен обговорили напрями посилення взаємодії у безпековій сфері

Очільник МЗС говорив з главою Держдепу про те, що Росія загострює безпекову ситуацію на Донбасі та в Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ввечері 31 березня провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо загострення ситуації на Донбасі.

Про це глава українського МЗС написав у Twitter.

Як розповів Кулеба, він говорив з главою американського Держдепу про те, що Росія загострює безпекову ситуацію на Донбасі та в Криму.

«Я провів змістовну та предметну розмову з державним секретарем США Блінкеном на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Обговорили напрями посилення взаємодії у безпековій сфері», – повідомив міністр.

В українському МЗС додали, що розмова була ініційована Кулебою. В ході розмови держсекретар Блінкен відзначив, що Вашингтон пильно стежить за діями Росії, а також запевнив, що США продовжать надалі непохитно підтримувати Україну.

Як відомо, 31 березня Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі.

До слова, Кремль залякує Україну «поновленням» війни на Донбасі. Країна-агресор традиційно звинувачує Україну в тому, що вона захищає свої землі від окупантів.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, виступаючи у Верховній Раді України 30 березня, розповів, що Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

За його словами, станом на 30 березня уздовж державного кордону України перебувають 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. Війська зосереджені у Брянській, Воронезькій областях Росії та в анексованому Криму.

Також Хомчак проінформував, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту. За проєкт постанови про заяву проголосували 308 народних депутатів.

Рада закликає світове співтовариство, парламенти іноземних держав і міжнародні парламентські організації засудити агресивну політику РФ щодо України, атакож продовжити та посилити міжнародний політичний й економічний тиск на країну-агресорку.