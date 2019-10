«Західний релігійний фронт»: путінська РПЦ після України почала втрачати Латвію

РПЦ поступово звужується до рівня церкви Російської Федерації і російської діаспори

Мовою оригіналу

Автокефалия для Украины обнажила давние и долго скрываемые проблемы в мировом православии – войну за первенство между Москвой и Константинополем. Украина стала главным полем боя этой войны. Пока Константинополь одержал две важные битвы: выдал Томос и добился признания Элладской Церковью. Но для полной победы еще рано. В Москве тоже не сидят сложа рук – недавно заполучили себе кусочки бывшей архиепископии в Западной Европе. И когда, казалось бы, наступило затишье, союзники открыли второй фронт на Западе. Прямо под боком у РФ – в Латвии. На днях стало известно о государственной регистрации Латвийской Автономной Православной Церкви Константинопольского патриархата. Что это значит для Латвии, РПЦ и всего православия – в материале LB.ua.

Предыстория

Для начала немного истории. Православие в Латвии – не доминирующая конфессия, но одна из трех самых крупных. Сейчас в этой стране православных около 300 тысяч человек, а это 16% населения. Исторические восточное христианство пришло сюда в Х-ХІ веках, из соседнего Пскова, который в то время был в юрисдикции Киевской митрополии. Потом из-за конкуренции с Ливонским и Тевтонским католическими орденами, а позже и с Лютеранской церковью, православные изрядно сдали свои позиции, но все же продолжали собственную традицию. Возрождение православия началось после присоединения территорий современной Латвии к Российской империи. Так, в 1836 г. был учрежден Рижский викариат (церковный район), а уже в 1850 г. викариат был возвышен до уровня епархии (церковная область).

После падения империи и смерти епископа, РПЦ пыталась поставить на Рижскую кафедру нескольких российских кандидатов, но правительство Латвии всячески препятствовало этому. Компромисс был найден за счет архиепископа Иоанна (Поммера) – латыша по национальности. Он добился от РПЦ автономии во внутренних делах Латвийской Церкви. После его смерти руководство церкви решило выйти из состава Московского патриархата и обратилось в Константинополь. Там их приняли и в 1936 г. выдали Томос об автономии Латвийской Православной Церкви. В Москве, естественно это не признали.

Спустя 4 года Латвия была оккупирована Советским союзом, автономия – ликвидирована, а митрополита отправили на покой. Часть несогласных выехала и сформировала Латвийскую Православную Церковь в эмиграции.

Законодательные особенности

Ситуация изменилась после распада союза. После того, как Латвия провозгласила независимость, Синод РПЦ сразу же предоставил ей самоуправление во внутренних делах, пытаясь таким образом сохранить ее в своей сфере влияния. Но из эмиграции возвратились члены ЛАПЦ и также захотели официально зарегистрироваться. Однако в Латвии действовала норма о том, что одна конфессия может быть представлена только одной церковной структурой. Поэтому второй Православной церкви, не Московского патриархата, быть не могло. Более того, государство передало церкви Московского патриархата все имущество православных.

Но «автономисты» не сдавались. Они пытались доказать, что именно они являются правопреемниками православной церкви периода независимости (1918-1940). Дело в том, что в Латвии относительно религиозных организаций есть ценз оседлости – те религиозные организации, которые существовали до утраты независимости имеют приоритет перед зарегистрированными после 1991 года. Но поскольку церковь Московского патриархата имела название то же, что и в Константинопольская в межвоенный период, то «автономистам» отказали. Да, в РПЦ очень скрупулезно подходят к вопросу названий, и переименовываться страшно не любят, не только в Украине, но и в Латвии.

После этого ЛАПЦ подавала иски в суды разных инстанций. Все, включая, Верховный Суд они проиграли и потом обратились в Конституционный суд Латвии, который стал на их сторону. Суд счел, что постановление Минюста «одна конфессия – одна церковь» нарушает религиозную свободу и противоречит Конституции Латвии и профильному Закону. И вот 24 октября 2019 г. Минюст Латвии официально зарегистрировал «Латвийскую Автономную Православную Церковь Константинопольского патриархата».

Проблема руководителя

Однако регистрационными перипетиями не ограничиваются «проблемы» Православия в Латвии. Дело в том, что церковь Московского патриархата в этой стране возглавляет уже довольно пожилой митрополит Александр (Кудряшов). Он на этой должности еще с 1990 г., когда Латвия обрела независимость.

Глава ЛПЦ имеет неоднозначную репутацию в стране, поскольку он был агентом КГБ, оперативный псевдоним – «Читатель». Завербован в 1982 г. полковником КГБ Александром Ищенко.

Однако существует предположение, что митрополит Александр пошел на сотрудничество и стал лояльным государственным властям Латвии, поскольку в имущественных вопросах и спорах с ЛАПЦ государство стало на его сторону.

Более того, летом этого года Сейм Латвии принял поправки к профильному закону «О Латвийской православной церкви», относительно руководителя организации. Суть правок в том, что главой ЛПЦ может быть только гражданин Латвии, проживший в ней не менее 10 лет. Таким образом законодатели хотят ограничить влиянии иностранных центров и укрепить автономию религиозной организации.

Главная деталь заключается в том, что митрополиту Александру (Кудряшову) уже 80 лет и согласно Устава РПЦ он еще 5 лет назад должен подать заявление об отставке в связи с достижением 75-летия. Это не означает автоматического ухода на покой. В РПЦ эта норма стала своеобразным поводком, на котором патриархия держит всех пожилых архиереев. Как только патриарху Кириллу что-то не понравится в поведении главы Латвийской церкви он сразу достанет этот козырь и проведет через Синод решение об удовлетворении прошения об оставке и назначит своего человека.

Так уже было в соседней Эстонии. Где после смерти митрополита Корнилия Кирилл назначил своего протеже – архиепископа Евгения, который до этого руководил Московской Духовной Академией. К слову Евгений до своего назначения не служил в Эстонии, т.е. он своего рода «варяг» там.

Так вот, чтобы в Латвии не повторился эстонский прецедент и были внесены правки в Закон. Но не только политики, но и сами церковники решили «прикрыть тыл». В довольно таинственной атмосфере в октябре этого прошел Собор ЛПЦ. Итоговые документы так и не были опубликованы, но отмечается, что были утверждены изменения в Устав, какие именно – не сообщается. Есть информация, что была внесена правка о пожизненном избрании предстоятеля ЛПЦ, без подачи заявления об уходе на покой при достижении 75 лет.

Видимо латвийские священники очень не хотят назначения «варяга» и всячески пытаются продлить пребывание митрополита Александра на кафедре.

Межцерковный контекст

События, разворачивающиеся в Латвии, достаточно хорошо вписываются в общий политико-религиозный контекст. Страны, получившие независимость в конце ХХ века, пытаются укрепить свой суверенитет, отказавшись от церкви метрополии. Украина, Эстония, Северная Македония, Черногория, Молдова и вот теперь Латвия – страны с одной программой-максимум – получить независимую от бывшего центра церковь.

Константинопольский патриархат пытается же укрепить свои позиции на межправославной арене и инструментализировать ошибки РПЦ, а также взять под свое крыло тех, кто не хочет у себя Московского патриархата. Вряд ли Латвийская Церковь взяла название Константинополя в свое название без согласования с последним. Выходит, что союзники открыли западный фронт, что оттянуть силы противника на украинском направлении.

В тоже время, РПЦ постепенно сужается до уровня церкви Российской Федерации и русской диаспоры. В рамках тесного сотрудничества РПЦ и Кремля – это вполне логично. Ведь патриарх Кирилл все чаще принимает участие во внутренне российских мероприятиях, и все реже позиционирует себя патриархом не только россиян, но и украинцев, белорусов, молдаван и латышей. Участие в продвижении сугубо российских интересов и сугубо московской повестки на международной арене имеет свою цену. И эта цена – сужение границ возглавляемой тобою церкви ровно до тех политических контуров, чьи интересы ты представляешь миру.

Welcome, ваше Святейшество, to the Realpolitik.