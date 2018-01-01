Російська еліта скуповує мальтійські паспорти

У 2015 році 40% нових паспортів на Мальті отримали росіяни

Серед переліку більше двох тисяч осіб, які отримали громадянство Мальти в 2016 році, є і низка заможних росіян. Серед них Аркадій Волож, Олексій Марєй, Олексій Де-Мондерік, Олександр Мечатін. Проте, на них перелік не закінчується. Про це повідомляє видання EU Observer. [READ_MORE] Мальтійське офіційне державне видання не вказує причини



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Мальтійський паспорт можна отримати через інвестиції в економіку щонайменше 1,1 млн євро

У 2015 році 40% нових паспортів на Мальті отримали росіяни

Серед переліку більше двох тисяч осіб, які отримали громадянство Мальти в 2016 році, є і низка заможних росіян. Серед них Аркадій Волож, Олексій Марєй, Олексій Де-Мондерік, Олександр Мечатін. Проте, на них перелік не закінчується. Про це повідомляє видання EU Observer.

Мальтійське офіційне державне видання не вказує причини натуралізації росіян на Мальті. Однак відповідно до законодавства цієї країни громадянство можна отримати через інвестиції в економіку щонайменше 1,1 млн євро.

У 2015 році до 40% нових громадян Мальти мали російське походження. Відповідний паспорт дає можливість подорожувати без віз до 160 країн світу, в тому числі і США.

Зростання серед росіян популярності мальтійського громадянства почалося в 2014 році на фоні запровадження санкцій США і ЄС щодо окремих громадян РФ за агресію Кремля проти України.