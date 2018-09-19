Російська модель, яку отруїли у Солсбері, розказала подробиці інциденту



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Анна Шапіро з чоловіком

Російську модель отруїли у ресторані, що знаходиться по сусідству з тим, де отруїли Скрипалів

«Я стала мішенню поплічників Путіна. Вони хочуть моєї смерті, тому що я проти Путіна і повернулася спиною до своєї країни. Росія здатна на все», - сказала в інтерв'ю Sun російська модель Анна Шапіро.

Минулої неділі вдень 30-річна Анна та її 42-річний чоловік Алекс Кінг приїхали в фермерський будинок у Лендфорді в околицях Солсбері, у них були плани згодом переїхати на Південний берег, пише видання. Коли господиня будинку порекомендувала їм ресторан Prezzo в Солсбері, Анна згадала, що по сусідству з цим закладом, в ресторані Zizzi, в березні обідали Сергій і Юлія Скрипаль перед тим, як їх знайшли в несвідомому стані.

Анна повідомила, що в Prezzo замовила флорентійську піцу, а Алекс - сибаса, овочі і молоду картоплю, вони випили два келихи білого вина.

Під кінець трапези, як вона розповідає, Алекс «зблід і сказав, що йде в туалет наверх. Через 15 хвилин я занепокоїлася. Я піднялася наверх і побачила, що він лежить на підлозі біля раковини. Він лежав обличчям донизу, його руки сіпалися. Я подумала, що це напад, і спробувала підняти його. Але у нього йшла піна з рота, він мене відштовхнув. Я побігла вниз по підмогу. Я була в паніці».

Анна Шапіро

«Анна підняла тривогу, а потім їй раптово стало недобре, вона поспішила в туалет, і там її сильно вирвало, а потім вона зазнала різкий занепад сил», - йдеться в статті.

Подружжя, а також одного з офіціантів ресторану відвезли в місцеву лікарню. Алекс залишається в лікарні, Анна в понеділок увечері виписалася і тепер перебуває в місцевому готелі, де цілодобово чергує поліція, повідомляє видання. «Високопоставлені джерела в сфері безпеки вважають, що на Анну і Алекса, можливо, робили замах із застосуванням стрихніну», - пише газета.

«Анна народилася в Нижньому Новгороді, але в 2006 році стала громадянкою Ізраїлю всупереч бажанню своєї родини. У 2008 році вона переїхала в Лондон і незабаром після цього познайомилася з Алексом, бізнесменом. Але одружилися вони тільки в минулому місяці», - йдеться в статті.

Анна, провчившись три роки в Вестмінстерської юридичній школі, сказала: «Я впевнена, росіяни думають, що я британська шпигунка. Я знаю масу багатих бізнесменів в Центральному Лондоні, і, оскільки я говорю з акцентом, люди роблять припущення щодо мене. Але я публічно відмовляюся від Путіна і від країни моєї сім'ї. Я колишня російська піддана. Мій батько був генералом в російській армії і грав у військовому оркестрі. Він у жаху від шляхів, які я вибрала. Хтось, який стверджує, що він мій батько, варто за Серією погроз вбивством, які надходили мені на різні акаунти в соцмережах і адреси електронної пошти. Вони мене налякали».