  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Російське командування провело навчання артилерійських дивізіонів на Донбасі, - розвідка

    • Розсилка
    Російське командування провело навчання артилерійських дивізіонів на Донбасі, - розвідка
    Ілюстративне фото

    У1 та 2 армійських корпусах окупантів проведені тренування частин та підрозділів з приведенням у вищі ступені бойової готовності, а також перевірена спроможність командного складу управляти військовими частинами

    Російське окупаційне командування одночасно провело стрільби артилерійських підрозділів на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, а також у Південному військовому окрузі ЗС РФ. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

    «Російське окупаційне командування продовжує інтенсивні заходи бойової підготовки з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Основні зусилля противника зосередженні на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських підрозділів, у т. ч. з практичним виконанням стрільб у складі мінометних батарей та артилерійських дивізіонів», - повідомив речник.

    За його словами, минулого тижня у 1 та 2 армійських корпусах окупантів проведені тренування частин та підрозділів з приведенням у вищі ступені бойової готовності, а також перевірена спроможність командного складу управляти військовими частинами.

    «Головне управління розвідки Міноборони України зазначає, що одночасно вказані аналогічні заходи проведені й у з’єднаннях і частинах Південного військового округу російської армії, що підтверджує планування бойової підготовки російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей за єдиним задумом ЗС РФ», - наголосив Гуцуляк.

    Нагадаємо, у неділю, 26 січня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Також, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, один захисник загинув та ще один отримав бойову травму.

    розвідка бойовики на Донбасі Донбас Міноборони Донецьк навчання Луганськ Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ