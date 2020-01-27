Російське командування провело навчання артилерійських дивізіонів на Донбасі, - розвідка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстративне фото

У1 та 2 армійських корпусах окупантів проведені тренування частин та підрозділів з приведенням у вищі ступені бойової готовності, а також перевірена спроможність командного складу управляти військовими частинами

Російське окупаційне командування одночасно провело стрільби артилерійських підрозділів на окупованих частинах Донецької та Луганської областей, а також у Південному військовому окрузі ЗС РФ. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Російське окупаційне командування продовжує інтенсивні заходи бойової підготовки з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Основні зусилля противника зосередженні на підготовці та перевірці готовності до застосування артилерійських підрозділів, у т. ч. з практичним виконанням стрільб у складі мінометних батарей та артилерійських дивізіонів», - повідомив речник.

За його словами, минулого тижня у 1 та 2 армійських корпусах окупантів проведені тренування частин та підрозділів з приведенням у вищі ступені бойової готовності, а також перевірена спроможність командного складу управляти військовими частинами.

«Головне управління розвідки Міноборони України зазначає, що одночасно вказані аналогічні заходи проведені й у з’єднаннях і частинах Південного військового округу російської армії, що підтверджує планування бойової підготовки російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей за єдиним задумом ЗС РФ», - наголосив Гуцуляк.

Нагадаємо, у неділю, 26 січня, бойовики на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Також, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, один захисник загинув та ще один отримав бойову травму.