Бойовики псують російську зброю, - розвідка Міноборони



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Розгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління

Командування збройних сил РФ продовжує інтенсивно озброювати з’єднання і частини 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС Росії новою та модернізованою технікою. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

За даними військової розвідки, у підрозділах російських окупаційних військ певна частина нових зразків озброєння утримується поза штатом, у т.ч. засоби розвідки й радіоелектронної боротьби.

«При цьому, застосування нового російського озброєння недостатньо підготовленим особовим складом призводить до зростання кількості випадків його псування та аварій. Зокрема, розгорнуті противником на минулому тижні станції радіоелектронної боротьби створювали перешкоди застосуванню інших зразків ворожої техніки, у т.ч. безпілотних літальних апаратів, три з яких розбилися через втрату контролю управління», - йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

Нагадаємо, командування російських окупаційних військ активізувало випробовування модернізованих зразків озброєння та військової техніки на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Зокрема, за даними ГУР, у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ прискорено роботи з розгортання мережі станцій з протидії безпілотним літальним апаратам. Водночас проводиться дослідження ефективності зразків спеціальних технічних засобів розвідки та радіоелектронної боротьби.

Як повідомляла військова розвідка 3 квітня, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.