Росіяни навчають бойовиків швидкому розгортанню артилерійських систем, - розвідка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крім того, як йдеться у повідомленні військової розвідки, залучені до тренувань підрозділи відпрацьовують комплексні заходи з маскування та введення в оману з використанням хибних позицій, обладнаних на передовій

Командування російсько-окупаційних військ, під виглядом занять з бойової готовності, підвищило інтенсивність тренувань артилерійських і танкових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ щодо прихованого висування на передові позиції. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

«У т.ч. йдеться про озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. При цьому, в ході тренувань особлива увага приділяється підвищенню навичок особового складу з виконання нормативів, що стосуються швидкого розгортання артилерійських систем і скорочення часу на підготовку їх до стрільби по визначених об’єктах», - зазначає ГУР.

Крім того, як йдеться у повідомленні військової розвідки, залучені до тренувань підрозділи відпрацьовують комплексні заходи з маскування та введення в оману з використанням хибних позицій, обладнаних на передовій.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі псують російську зброю: розгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

Як повідомляла військова розвідка 3 квітня, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.