  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Росіяни навчають бойовиків швидкому розгортанню артилерійських систем, - розвідка

    • Розсилка
    Росіяни навчають бойовиків швидкому розгортанню артилерійських систем, - розвідка

    Крім того, як йдеться у повідомленні військової розвідки, залучені до тренувань підрозділи відпрацьовують комплексні заходи з маскування та введення в оману з використанням хибних позицій, обладнаних на передовій

    Командування російсько-окупаційних військ, під виглядом занять з бойової готовності, підвищило інтенсивність тренувань артилерійських і танкових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ щодо прихованого висування на передові позиції. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

    Читайте також

    «У т.ч. йдеться про озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. При цьому, в ході тренувань особлива увага приділяється підвищенню навичок особового складу з виконання нормативів, що стосуються швидкого розгортання артилерійських систем і скорочення часу на підготовку їх до стрільби по визначених об’єктах», - зазначає ГУР.

    Крім того, як йдеться у повідомленні військової розвідки, залучені до тренувань підрозділи відпрацьовують комплексні заходи з маскування та введення в оману з використанням хибних позицій, обладнаних на передовій.

    Нагадаємо, що бойовики на Донбасі псують російську зброюрозгорнуті окупантами станції радіоелектронної боротьби створили перешкоди застосуванню дронів гібридної армії, три з яких розбилися через втрату контролю управління.

    Як повідомляла військова розвідка 3 квітня, бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин.

    Напередодні ГУР повідомляло, що у райони передових позицій противник вивів спеціально підготовлені підрозділи, які перебувають у готовності одночасно на декількох напрямках, обстріляти власні позиції та цивільні об’єкти для провокування активізації бойових дій.

     Читайте також:
    Читайте також
    розвідка бойовики на Донбасі Донбас Міноборони мобільний зв'язок на Донбасі військові Донецьк навчання Луганськ озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ