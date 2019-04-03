Бойовики на Донбасі під час тренувань випадково спалили п'ять бойових машин, - розвідка



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Для тренування пожежної команди в одному з мотострілецьких підрозділів російських окупаційних військ було розпалено багаття, згодом вогонь перекинувся на майданчик для зберігання техніки

На Донбасі під час тренування пожежної команди в одному з мотострілецьких підрозділів російських окупаційних військ, за вказівкою перевіряючого, для імітації пожежі було розпалено багаття. У результаті невмілих дій пожежників та недостатньої кількості засобів пожежогасіння, вогонь перекинувся на майданчик для зберігання техніки, внаслідок чого згоріло та пошкоджено до п’яти одиниць бойових машин противника. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Військова розвідка зазначає, що російське окупаційне командування активізувало заходи з перевірки облаштування та підтримання порядку у пунктах постійної дислокації з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ.

«Зокрема, з початку квітня ц.р. зросла кількість раптових перевірок підрозділів окупаційних військ кадровими російськими генералами і старшими офіцерами. При цьому, від командирів підрозділів вимагається у терміновому порядку усувати виявлені недоліки», - йдеться у повідомленні розвідки Міноборони.

Нагадаємо, на Донбасі в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинула відома жінка-доброволець Яна Червона (позивний Відьма). Вона служила у батальйоні «Донбас» кулеметницею.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня окупанти збільшили число обстрілів на Донбасі: двоє військових загинули, двоє поранені.

Як прогнозували військові, одразу після виборів на Сході почала зростати кількість обстрілів. За минулу добу їх уже більше двох десятків.