Російське вторгнення підштовхнуло Україну до радикальних змін, - The Washington Post



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Завдяки війні і гніву проти винних у ній українці самі переходять на українську

Путінська війна змінює Україну, - американське видання

Тривалий конфлікт на Сході України поступово змінює погляди українців і призводить до «геополітичного розлучення століття», пише The Washington Post.

«Торгівля між Росією і Україною, чиї економіки були переплетені з часів Середньовіччя, скоротилася. В Україні її замінила торгівля з Європою і рештою світу. Тепер Індія, а не Росія - головний покупець українського продовольства. Стародавні релігійні зв'язки між двома країнами теж зникають: Українська православна церква тепер офіційно відокремилася від Москви. Навіть зв'язки між людьми слабшають: оскільки заборони на прямі перельоти між двома країнами тепер обмежують пересування, українці менш схильні жити і працювати в Росії та їздять швидше до Польщі», - йдеться у статті.

Газета зауважує: колись всемогутній культурний вплив Росії теж зникає. Українські радіостанції зобов'язані видавати в ефір певний відсоток українських пісень, а багато російських державних телеканалів заборонені на тій підставі, що вони транслюють військову пропаганду. «Деякі хочуть піти ще далі: на минулому тижні регіональний законодавчий орган у Львові, не подумавши, заявив, що хоче заборонити всі російські книги і музику. Забезпечити дотримання такої міри в цій глибоко двомовній країні не зможе ніхто», - зазначає Епплбаум.

«У цих дріб'язкових дискримінаційних заходах виражено почуття безсилля через нескінченну війну. Вони безглузді ще й тому, що більш ґрунтовний, тектонічний зсув уже відбувається. Завдяки війні і гніву проти винних у ній українці самі переходять на українську - щороку про це говорить все більше людей. Завдяки війні різні регіони величезної країни зближуються все тісніше», - пише видання і додає, що дедалі більше українців ідентифікують себе європейцями і розуміють, що це означає необхідність гласності та організованості в прагненні до змін.

Російське вторгнення, спочатку покликане покарати прозахідний уряд України, підштовхнуло країну в радикально іншому напрямку. На думку журналіста видання, це нагадування про те, що нібито стратегічні таланти Володимира Путіна насправді дуже обмежені: його втручання перетворило колись дружню сусідню країну на ворога. «Україна - прекрасне нагадування про те, що насильство може мати несподівані наслідки, а теперішня перемога в довгостроковій перспективі - призвести до поразки», - робить висновок видання.