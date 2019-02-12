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    Російські бойовики обстріляли житловий будинок на Донеччині

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    Бойовики обстріляли приватну оселю у&nbsp;Травневому - Російські бойовики обстріляли житловий будинок на Донеччині
    Бойовики обстріляли приватну оселю у Травневому

    Мешканцю будинку пощастило - під час обстрілу бойовиків він був відсутній вдома

    Окупанти здійснили черговий обстріл житлової забудови на Донбасі. Подія сталася ще 7 лютого, тоді з напрямку Гольмівського вели вогонь по Травневому, де боєприпас окупантів влучив у житловий будинок. Про це з посиланням на дані української сторони СЦКК повідомив сьогодні прес-центр Операції Об’єднаних сил.

    «7 лютого 2019 року з 15:30 до 16:30 збройні формування РФ з напрямку населеного пункту Гольмівський здійснили обстріл із застосуванням станкового протитанкового та автоматичного гранатометів селища Травневе в Бахмутському районі Донецької області. Під час чергового відвідування даного населеного пункту патруль спостережної групи української сторони СЦКК отримав від військовослужбовців одного з підрозділів ОС повідомлення про факт влучання боєприпасу окупантів у житловий будинок по вулиці Тихій, б.26», - повідомили у штабі.

    Прибувши на місце обстрілу, спостережна група української сторони СЦКК зафіксувала пошкодження на даху житлового будинку (площею 1,5 квадратні метри), а також вирву діаметром до одного метру на відстані трьох метрів від житлової будівлі.

    «Підтверджено – пошкодження та вирву спричинили постріли бойовиків з СПГ-9 і АГС-17. На щастя, під час обстрілу окупантів 50-річний господар в будинку не знаходився», - вказали у штабі.

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