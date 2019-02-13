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    Російські бойовики обстріляли житловий будинок у Зайцевому

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    Пошкодження та вирву спричинила міна калібру 82 мм - Російські бойовики обстріляли житловий будинок у Зайцевому
    Пошкодження та вирву спричинила міна калібру 82 мм

    Спостережна група української сторони СЦКК зафіксувала пошкодження подвір’я будинку, а також вирву діаметром до півтора метри

    У селищі Зайцеве Бахмутського району на Донеччині під обстріл окупантів потрапив житловий будинок. На подвір'я влучила міна калібру 82 мм.

    Про це повідомляє українська сторона СЦКК, інформація оприлюднив прес-центр ООС.

    «Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації мирних населених пунктів уздовж лінії розмежування. ... Так, 8 лютого 2019 року з 16.08 до 16.28 найманці збройних формувань Російської Федерації з напрямку населеного пункту Гольмівський здійснили обстріл із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, а саме міномета калібру 82 мм селища, Зайцеве-Північне в Бахмутському районі Донецької області», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, патруль спостережної групи української сторони СЦКК отримав від військовослужбовців одного з підрозділів Об’єднаних сил повідомлення про факт влучання боєприпасу окупантів на подвір’я житлового будинку по вулиці Мануїльського 3/1 в Зайцевому.

    Прибувши на місце обстрілу, спостережна група української сторони СЦКК зафіксувала пошкодження подвір’я будинку, а також вирву діаметром до півтора метри на відстані приблизно трьох метрів від житлової будівлі.

    «Підтверджено – пошкодження та вирву спричинила міна калібру 82 мм. На щастя, під час обстрілу окупантів 48-річний господар на подвір’ї не знаходився», - зазначено в повідомленні.

    Як підкреслює українська сторона СЦКК, російські найманці в черговий раз порушили перемир’я, «продемонструвавши небажання дотримуватися режиму припинення вогню, свідоме порушення та невиконання Мінських домовленостей».

     

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