Російські бойовики обстріляли житловий будинок у Зайцевому



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Пошкодження та вирву спричинила міна калібру 82 мм

Спостережна група української сторони СЦКК зафіксувала пошкодження подвір’я будинку, а також вирву діаметром до півтора метри

У селищі Зайцеве Бахмутського району на Донеччині під обстріл окупантів потрапив житловий будинок. На подвір'я влучила міна калібру 82 мм.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК, інформація оприлюднив прес-центр ООС.

«Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації мирних населених пунктів уздовж лінії розмежування. ... Так, 8 лютого 2019 року з 16.08 до 16.28 найманці збройних формувань Російської Федерації з напрямку населеного пункту Гольмівський здійснили обстріл із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, а саме міномета калібру 82 мм селища, Зайцеве-Північне в Бахмутському районі Донецької області», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, патруль спостережної групи української сторони СЦКК отримав від військовослужбовців одного з підрозділів Об’єднаних сил повідомлення про факт влучання боєприпасу окупантів на подвір’я житлового будинку по вулиці Мануїльського 3/1 в Зайцевому.

Прибувши на місце обстрілу, спостережна група української сторони СЦКК зафіксувала пошкодження подвір’я будинку, а також вирву діаметром до півтора метри на відстані приблизно трьох метрів від житлової будівлі.

«Підтверджено – пошкодження та вирву спричинила міна калібру 82 мм. На щастя, під час обстрілу окупантів 48-річний господар на подвір’ї не знаходився», - зазначено в повідомленні.