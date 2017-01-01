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    Російські комуністи висунули проти Путіна директора «Совхоза»

    Вибори президента Росії офіційно призначено на 18 березня 2018 року
    Комуністична партія російської федерації (КПРФ) на 17-му з'їзді в суботу, 23 грудня, висунула кандидатом у президенти 57-річного директора ЗАТ «Совхоз им. Ленина» Павла Грудініна. «Проти кандидатури Грудініна проголосували 11 делегатів, 303 делегати віддали свої голоси за нього», - повідомляє співрозмовник агентства.
    • Сьогодні, 01:42
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    <span>Павло Грудінін</span>
    Фото: Александр Щербак / ТАСС
    Павло Грудінін

    Вибори президента Росії офіційно призначено на 18 березня 2018 року

    Комуністична партія російської федерації (КПРФ) на 17-му з'їзді в суботу, 23 грудня, висунула кандидатом у президенти 57-річного директора ЗАТ «Совхоз им. Ленина» Павла Грудініна.

    «Проти кандидатури Грудініна проголосували 11 делегатів, 303 делегати віддали свої голоси за нього», - повідомляє співрозмовник агентства.

    Виступаючи перед делегатами з'їзду, Грудінін сказав, що партійців підтримати його кандидатуру «переконав» саме лідер КПРФ. За його словами, його передвиборна програма — це програма Зюганова.

    Сам Зюганов заявив, що очолить передвиборний «штаб народно-патріотичних сил», які висувають Грудініна в президенти. Павло Грудінін є власником і керівником ЗАТ «Совхоз им. Ленина».

    Вибори президента Росії офіційно призначено на 18 березня 2018 року, передвиборна кампанія розпочалася 18 грудня.

    Джерело: РБК

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