Російські олігархи втратили $3,1 млрд за один день



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Власник Новолипецького металургійного комбінату Володимир Лісін втратив близько $832 мільйонів, або 4% від свого капіталу

Російські олігархи втратили більше трьох мільярдів доларів за один день п’ятниці, 10 серпня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Таке падіння статків відбулося на фоні повідомлень про те, що економічний радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Белоусов запропонував підвищити податки для найбільших металургійних і гірничодобувних компаній РФ.

Як стало відомо, пропозиція передбачає залучити до казни додатково більше 500 мільярдів рублів, які необхідні для реалізації травневих указів президента Путіна.

Акції 14 компаній, яких Белоусов згадав у своєму листі, різко впали в ціні, а від спільних проектів з декількома з них відмовилися потенційні інвестори.

Індекс Bloomberg Billionaires, який відстежує розмір статків мільярдерів у режимі реального часу, показує, що найбільше від нової податкової ідеї постраждав власник Новолипецького металургійного комбінату Володимир Лісін, який втратив близько 832 мільйонів доларів, або 4% від свого капіталу.

Власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашников втратив 446 мільйонів доларів, власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов - 444 мільйонів доларів. Фінансових збитків, згідно списку Bloomberg, також зазнали Генадій Тимченко, Алішер Усманов, Роман Абрамович і Володимир Потанін.