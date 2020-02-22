Російські окупанти зробили спробу прориву через лінію зіткнення



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Ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця

У ніч на суботу диверсійна група окупантів намагалася прорватися через лінію зіткнення поблизу населеного пункту Новотошківське.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні вночі, 22 лютого, була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань Російської Федерації. Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку.

У штабі повідомили, що в результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила. При цьому ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.

Нагадаємо, у п’ятницю, 21 лютого, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів.

Як повідомлялось, 20 лютого збройні формування Російської Федерації також 10 разів порушили режим припинення вогню.