Бойовики тричі порушили режим припинення вогню – гатили з мінометів та гранатометів



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Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано

У неділю окупанти у районі проведення Операції об’єднаних сил три рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр Операції об’єднаних сил.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі 3 обстріли по позиціях Об’єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: біля Водяного, що на Приазов’ї – з мінометів калібру 82 мм; поблизу Тарамчука – з великокаліберних кулеметів; неподалік Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У штабі Операції об’єднаних сил додали, що впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 23 листопада збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.