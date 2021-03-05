  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ситуація на Донбасі: три ворожих обстріли, тяжко поранено українського воїна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бойовики поранили українського військового неподалік Мар'їнки - Ситуація на Донбасі: три ворожих обстріли, тяжко поранено українського воїна
    Бойовики поранили українського військового неподалік Мар'їнки
    Фото: ООС

    Україна сьогодні тричі просила дотримуватися режиму «тиша», однак бойовики його ігнорують

    Сьогодні від початку доби російські бойовики тричі порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» на Донбасі. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Так, поблизу населеного пункту Піски окупанти відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомету, а біля Авдіївки - зі стрілецької зброї.

    Неподалік від населеного пункту Мар'їнка бойовики здійснили прицільний обстріл позицій ООС зі снайперської зброї. В результаті цього вогнепальне поранення отримав один український воїн. Його доставили до медзакладу і надали допомогу. Відомо, щол зараз стан здоров'я пораненого – важкий.

    «На місці події працюють представники військової частини і група оперативного реагування військової служби правопорядку», - повідомляють у штабі.

    СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЄ на введення режиму «тиша», однак бойовики його ігнорують.

    Нагадаємо, що на Донбасі з початку року загинуло 19 захисників України. За два місяці поточного року 11 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі, ще 37 – зазнали поранень. З інших причин, окрім бойових, в зоні ООС загинули вісім українських військових.

    Також СБУ назвала кількість людей, що перебувають у полоні бойовиків на Донбасі.

    Читайте також:


    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл агресія військові Україна Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies