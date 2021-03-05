Ситуація на Донбасі: три ворожих обстріли, тяжко поранено українського воїна

Україна сьогодні тричі просила дотримуватися режиму «тиша», однак бойовики його ігнорують

Сьогодні від початку доби російські бойовики тричі порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» на Донбасі. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Так, поблизу населеного пункту Піски окупанти відкривали неприцільний вогонь з підствольного гранатомету, а біля Авдіївки - зі стрілецької зброї.

Неподалік від населеного пункту Мар'їнка бойовики здійснили прицільний обстріл позицій ООС зі снайперської зброї. В результаті цього вогнепальне поранення отримав один український воїн. Його доставили до медзакладу і надали допомогу. Відомо, щол зараз стан здоров'я пораненого – важкий.

«На місці події працюють представники військової частини і група оперативного реагування військової служби правопорядку», - повідомляють у штабі.

СЦКК тричі направляла запит через СММ ОБСЄ на введення режиму «тиша», однак бойовики його ігнорують.

Нагадаємо, що на Донбасі з початку року загинуло 19 захисників України. За два місяці поточного року 11 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі, ще 37 – зазнали поранень. З інших причин, окрім бойових, в зоні ООС загинули вісім українських військових.

Також СБУ назвала кількість людей, що перебувають у полоні бойовиків на Донбасі.



