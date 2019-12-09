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    Російські найманці обстріляли українських військових біля Красногорівки й Березового

    • Розсилка
    Російські найманці обстріляли українських військових біля Красногорівки й Березового

    Втрат серед українських військових немає

    Станом на 18.00 понеділка, 9 грудня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військових немає.

    Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

    «Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню», - зазначається у повідомленні.

    Обстріли укріплень українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Неподалік Красногорівки ворог вів вогонь з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, а біля Березового – з автоматичних гранатометів.

    Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.

     

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