Російські найманці поранили двох українських військових



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Бойовики сьогодні сім разів відкривали вогонь

Упродовж поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу.

«29 червня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв наших воїнів застосовувавши міномети 120-го калібру, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На дії противника, які несли загрозу життю і здоров’ю військовослужбовців, наші захисники відкривали вогонь у відповідь», - повідомили у пресцентрі.

Вранці, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, загарбники двічі обстріляли українських захисників поблизу Хутору Вільний. Проти наших воїнів противник вів вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Три рази агресор порушував режим припинення вогню біля Кримського. Спершу російські найманці використали автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю, а пізніше ворог застосував по наших оборонних укріпленнях ще й міномети калібру 120 мм, які давно мали б бути відведеними від лінії бойового зіткнення.

Також окупанти двічі відкривали вогонь і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, неподалік Березового. На цій ділянці фронту противник обстрілював наших воїнів з ПТРК, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

«Від початку поточної доби внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно було доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів. На ділянках розведення № 1, № 2 та № 3 режим тиша дотримувався. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - зазначили в штабі ООС.