На восьмому році війни депутати ОПЗЖ поновили знак «дружби українського і російського народів» (фото)

Одіозний харківський депутат заявив, що у «російського і українського народу одні і ті ж цінності»

Нещодавно Лесик говорив про те, що скоро «Украину разменяют», «закроют», «мы стоим на пороге большого шухера»

Депутати від проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя» поблизу Харкова відновили пам'ятний знак радянських часів «дружби українського і російського народів». Про це повідомив у Facebook депутат від ОПЗЖ Харківської міськради Андрій Лесик.

«Сьогодні в черговий раз у Харкові відновлено пам'ятний знак дружби українського і російського народів. Цей знак розташований недалеко від кордону Росії і України», – заявив відомий українофоб.

Лесик додав, що у «російського і українського народу одні і ті ж цінності», але «сучасна політика нас роз'єднує». Мовляв, лише духовність, культура і спільні історичні корені – запорука «майбутнього процвітання наших народів».

Додамо, що цей пам’ятний знак, який встановили депутати ОПЗЖ, розбили через годину після сповіщення про його відновлення.

До слова, 8 липня 2021 року Київська міська рада підтримала демонтаж пам’ятного знаку на честь дружби міст Києва та Москви, встановленого 2001 року у сквері на вулиці Маршала Якубовського.

Додамо, що місяць тому Служба безпеки України зареєструвала кримінальну справу проти депутата та глави Харківської міської організації ОПЗЖ Андрія Лесика. Кілька тижнів тому в ефірі «4 каналу» депутат Харківської міської ради Андрій Лесик назвав Революцію гідності «вооруженным захватом власти и переворотом», що прямо суперечить, зокрема, й постанові Верховної Ради України № 1240-ІХ, від 17.02.2021 року, де чітко вказано, що Революція Гідності є одним із ключових моментів українського державотворення та виразником національної ідеї свободи.

Також Лесик говорив про те, що скоро «Украину разменяют», «закроют», «мы стоим на пороге большого шухера» тощо.

Зазначимо, раніше Лесик відмовився виступати українською та назвав Майдан «збройним переворотом» (відео).

А у травні Лесик, якого Кернес позбавив депутатського мандату за носіння георгіївської стрічки у 2016 році, не оминув тему Дня перемоги. Лесик заполонив вулиці й проспекти бордами з гаслом «Фашизм не пройде!». Зі своєї сторінки Лесик закликав долучитись до ходи «Бессмертный полк» із портретами ветеранів та автопробігу.