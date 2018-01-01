Російські окупанти панічно готуються до поставок Україні комплексів «Джавелін»

Російським військам на Донбасі віддано накази установити на бронетехніку додаткових засобів пасивного та активного захисту від «Джавелінів»

Російське окупаційне командування на Донбасі вживає термінових заходів у зв'язку з можливими поставками Україні з боку США переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні



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Переносний протитанковий ракетний комплекс «Джавелін»

Російським військам на Донбасі віддано накази установити на бронетехніку додаткових засобів пасивного та активного захисту від «Джавелінів»

Російське окупаційне командування на Донбасі вживає термінових заходів у зв'язку з можливими поставками Україні з боку США переносних протитанкових ракетних комплексів «Джавелін». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані «ІС».

«Зокрема, одночасно в «1 АК ДНР» і «2 АК ЛНР» віддані розпорядження про проведення робіт з установки на наявну бронетехніку додаткових засобів пасивного та активного захисту, командирам частин і підрозділів віддані вказівки щодо пошуку «більш ефективних способів захисту бронетехніки», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними «ІС», керівництвом міноборони РФ поставлено завдання науково-дослідним інститутам МО РФ в найкоротші терміни провести розробку пристроїв для захисту бронетехніки від боєприпасів з тепловим наведенням (ІКГСН), установку і серійне виробництво яких буде можливо налагодити силами штатних інженерно-технічних частин і підрозділів 1 і 2 АК.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж летальної оборонної зброї Україні, але про Javelin не йшлося.

Проте очікується, що Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет уряду України. Американські ЗМІ відзначають, що продаж протитанкових ракет може включати і системи «Джавелін». Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 мільйонів доларів.

Довідка Вікіпедії:

FGM-148 «Джавелін» (англ. FGM-148 Javelin — «дротик») — переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК) виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin. Перший серійний ПТРК третього покоління, якому властивий принцип «вистрілив-забув» — оператор ракетного комплексу не має супроводжувати і коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі. Джавелін призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості — гелікоптерів або БПЛА. Розроблявся з 1986 року, прийнятий на озброєння армії США в 1996 році. Успішно використовувався в Іраку. Постачається на експорт.



