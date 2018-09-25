Російські окупанти поранили трьох українських бійців на Донбасі
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Розсилка
Бойовики вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
У зоні бойових дій на Донбасі вдень у вівторок, 25 вересня, зазнали поранень троє українських військових.
Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу операції Об'єднаних сил.
«Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосував», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російсько-терористичні війська вели прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За даними штабу, бойовики здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Зайцеве, Піски, Гнутове та Лебединське.
«В ході бойових дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», - додали у штабі ООС.