Україна отримає від НАТО €1,5 мільйона на могильник радіоактивних відходів



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Фото: snrc.gov.ua

На даний момент повна сума на виконання проекту ще не надійшла

Україна та НАТО підписали контрактні документи у рамках проекту із захоронення радіоактивних відходів, які зберігаються в могильнику на об’єкті «Цибулеве» Міноборони, що на Кіровоградщині.

Про це під час підписання проекту повідомив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, повідомляє Укрінформ.

«Це конкретний приклад практичної підтримки НАТО оборонного сектору України. Я з оптимізмом дивлюся у перспективи, бо проект «Вакуленчук» був успішним. Ми будемо робити усе, щоб наша робота на об'єкті «Цибулеве» була так само результативною», - прокоментував Петренко.

Керівник проекту Трастового фонду із захоронення радіоактивних відходів в Україні Юрій Гнилицький повідомив, що проект триватиме 18 місяців, його вартість - €1,5 млн. На даний момент повна сума на виконання проекту ще не надійшла, однак, донори - Норвегія та Німеччина - доклали всіх зусиль, щоб виділити повний обсяг коштів.

«Радіоактивні відходи залишені від радянських ядерних програм. Це шість об'єктів на території Україні. Був пілотний проект - об'єкт «Вакуленчук», на якому відпрацьовувалися усі етапи фінансування робіт, організації контролю ДІЯРУ. Він був успішно виконаний, отримав позитивні висновки органів державної влади», - зазначив Гнилицький.

За його словами, €120 тис., яких бракує на даний момент, планується отримати до кінця року.

«Після цього ми розпочнемо виконання плану в повному обсязі. Першим етапом буде обстеження, підготовка матеріалів для розробки технічного рішення. Потім планується мобілізація об'єкта, розміщення техніки для ліквідації, розробка контейнерів, усіх технічних питань щодо виймання. Потім - активна фаза, виймання відходів та пакування у контейнери, відвезення на ДПС «Радон», - додав Гнилицький.

Після завершення робіт на об'єкті «Цибулеве» роботи розпочнуться на об'єкті «Телятин», що на Івано-Франківщині.

«Ще два об'єкти у Криму, один - у Донецьку», - зазначив керівник проекту Трастового фонду НАТО.

На даний момент, кримські об'єкти тимчасово передані в управління Росатома, який здійснює спостереження за ними. Щодо донецького об'єкта в України немає даних, про що вона повідомила МАГАТЕ.