Російські ракети вразили найбільший ТЦ Харкова – ЗМІ

У Харкові ймовірно знову надзвичайна ситуація через ракетний обстріл рашистів

Очільник Харківщини поки офіційно не прокоментував ситуацію в місті станом на зараз

У п'ятницю, 22 квітня, військові РФ знову обстріляли Харків ракетами. Про це повідомляє телеканал «Україна 24».

За словами журналістів, ракети вразили найбільший торговий центр міста приблизно о 17:35. Попередньо обійшлося без жертв серед цивільних.

Інформація про ракетні удари з'явилася також у кількох неофіційних Telegram-каналах міста. З припискою, що її перевіряють.

Зауважимо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поки офіційно не прокоментував ситуацію.

Також немає інформації про ситуацію в Харкові від Генштабу ЗСУ, представників поліції та ДСНС.

Нагадаємо, дещо раніше стало відомо, що у Харкові російський снаряд влучив в автівку.

Снаряд влучив у моторний відсік легковика «Лада», автомобіль з людьми вигорів вщент. Загинуло двоє цивільних людей.