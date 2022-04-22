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    Російські ракети вразили найбільший ТЦ Харкова – ЗМІ

    У Харкові ймовірно знову надзвичайна ситуація через ракетний обстріл рашистів&nbsp; - Російські ракети вразили найбільший ТЦ Харкова – ЗМІ
    У Харкові ймовірно знову надзвичайна ситуація через ракетний обстріл рашистів 
    фото з відкритих джерел

    Очільник Харківщини поки офіційно не прокоментував ситуацію в місті станом на зараз

    У п'ятницю, 22 квітня, військові РФ знову обстріляли Харків ракетами. Про це повідомляє телеканал «Україна 24».

    За словами журналістів, ракети вразили найбільший торговий центр міста приблизно о 17:35. Попередньо обійшлося без жертв серед цивільних.

    Інформація про ракетні удари з'явилася також у кількох неофіційних Telegram-каналах міста. З припискою, що її перевіряють.

    Зауважимо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поки офіційно не прокоментував ситуацію.

    Також немає інформації про ситуацію в Харкові від Генштабу ЗСУ, представників поліції та ДСНС.

    Нагадаємо, дещо раніше стало відомо, що у Харкові російський снаряд влучив в автівку.

    Снаряд влучив у моторний відсік легковика «Лада», автомобіль з людьми вигорів вщент. Загинуло двоє цивільних людей.

    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл
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    Російські ракети вразили найбільший ТЦ Харкова – ЗМІ