Російські ракети вразили найбільший ТЦ Харкова – ЗМІ
Очільник Харківщини поки офіційно не прокоментував ситуацію в місті станом на зараз
У п'ятницю, 22 квітня, військові РФ знову обстріляли Харків ракетами. Про це повідомляє телеканал «Україна 24».
За словами журналістів, ракети вразили найбільший торговий центр міста приблизно о 17:35. Попередньо обійшлося без жертв серед цивільних.
Інформація про ракетні удари з'явилася також у кількох неофіційних Telegram-каналах міста. З припискою, що її перевіряють.
Зауважимо, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поки офіційно не прокоментував ситуацію.
Також немає інформації про ситуацію в Харкові від Генштабу ЗСУ, представників поліції та ДСНС.
Нагадаємо, дещо раніше стало відомо, що у Харкові російський снаряд влучив в автівку.
Снаряд влучив у моторний відсік легковика «Лада», автомобіль з людьми вигорів вщент. Загинуло двоє цивільних людей.