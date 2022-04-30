Російські військові атакували Чернігівщину

Ворог обстрілював українські території за допомогою реактивних систем залпового вогню та мінометів

У суботу, 30 квітня, військові РФ знову атакували Чернігівську область. Про це повідомила Державна прикордонна служба України в офіційному Telegram-каналі.

«Сьогодні прикордонники зафіксували обстріл з Росії в районі українського пункту пропуску «Сеньківка», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Охоронці кордону також повідомили про те, що ворог здійснив близько 40 пострілів з міномета 120-мм калібру. Прикордонні наряди під час вказаного обстрілу не постраждали.

Також ворог вів повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби «Гірськ» та «Добрянка».

Нагадаємо, кількома днями раніше рашисти двічі за добу обстріляли прикордонні села Чернігівщини.

Прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської територіальної громади зафіксували вибухи близько десятка мінометних мін.

Також окупанти здійснили близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета, які розірвалися біля пункту пропуску «Сеньківка».