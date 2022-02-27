На Чернігівщині люди без зброї зупинили російські танки (відео)

Корюківська громада не пустила танки росіян до міста

У місті Корюківка (Чернігівська область) місцеві мешканці зупинили російські танки.

«Танки їдуть заднім ходом. Корюківська громада не пустила їх до міста», — говорить учасник подій на відео.

Раніше окупаційні танки, які зайшли в Ірпінь зі сторони Бучі, були відбитті Збройними Силами України.

Нагадаємо, у неділю, 27 лютого, Кремль офіційно повідомив, що делегація РФ прибула до Білорусії на переговори з українською владою. В той же час президент Володимир Зеленський категорично не сприймає ультиматуми, а готовий тільки до повноцінних переговорів. В Офісі президента не підтвердили інформації про те, що президент їхатиме до Білорусі на переговори.

Зазначимо, що менш ніж за пів години до появи офіційної інформації Кремля повітряні сили збили ракету, випущену на Київ із Білорусі.