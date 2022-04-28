Росія двічі за день обстріляла прикордонні села Чернігівщини

Постріли були здійснені з автоматичного гранатомета

Прикордонники внаслідок обстрілу не постраждали

Прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської територіальної громади зафіксували вибухи близько десятка мінометних мін. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Міни були випущені з боку російського села Ломаковка.

Також сьогодні рашисти здійснили близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета, які розірвалися біля пункту пропуску «Сеньківка».

Військовослужбовці Держприкордонслужби внаслідок обстрілу не постраждали.

Нагадаємо, що згідно з рішенням уряду з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з РФ, Білоруссю та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону закриті.

Як повідомлялося, 26 квітня Росія вчергове обстріляла прикордонні райони Сумщини.

Як відомо, прикордонна Сумщина вводить додаткові обмеження через обстріли росіян.