Росія двічі за день обстріляла прикордонні села Чернігівщини
Прикордонники внаслідок обстрілу не постраждали
Прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської територіальної громади зафіксували вибухи близько десятка мінометних мін. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Міни були випущені з боку російського села Ломаковка.
Також сьогодні рашисти здійснили близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета, які розірвалися біля пункту пропуску «Сеньківка».
Військовослужбовці Держприкордонслужби внаслідок обстрілу не постраждали.
Нагадаємо, що згідно з рішенням уряду з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з РФ, Білоруссю та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону закриті.
Як повідомлялося, 26 квітня Росія вчергове обстріляла прикордонні райони Сумщини.
Як відомо, прикордонна Сумщина вводить додаткові обмеження через обстріли росіян.