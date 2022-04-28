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    Події в Україні

    Росія двічі за день обстріляла прикордонні села Чернігівщини

    Постріли були здійснені з автоматичного гранатомета - Росія двічі за день обстріляла прикордонні села Чернігівщини
    Постріли були здійснені з автоматичного гранатомета
    фото: Держприкодонслужба

    Прикордонники внаслідок обстрілу не постраждали

    Прикордонники Чернігівського загону неподалік від одного з населених пунктів Семенівської територіальної громади зафіксували вибухи близько десятка мінометних мін. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    Міни були випущені з боку російського села Ломаковка.

    Також сьогодні рашисти здійснили близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета, які розірвалися біля пункту пропуску «Сеньківка».

    Військовослужбовці Держприкордонслужби внаслідок обстрілу не постраждали.

    Нагадаємо, що згідно з рішенням уряду з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з РФ, Білоруссю та на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону закриті.

    Як повідомлялося, 26 квітня Росія вчергове обстріляла прикордонні райони Сумщини.

    Як відомо, прикордонна Сумщина вводить додаткові обмеження через обстріли росіян.

    Теги: росія окупанти Держприкордонслужба війна Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
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    Росія двічі за день обстріляла прикордонні села Чернігівщини