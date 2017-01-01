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    Російські військові літаки скоро запустять на бази Єгипту

    Уряд президента Абделя Фаттах аль-Сісі розширює військові зв’язки з Росією
    Кореспонденти AP в Москві повідомляють, що Росія скоро матиме змогу використовувати військові бази Єгипту для своїх літаків. «Російсько-єгипетська угода, яка дозволить військовим літакам користуватись повітряними базами один одного, матиме строк 5 років і, за домовленістю, може подовжуватись», - йдеться у повідомленні. Це важлива
    • Вчора, 19:25
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    Уряд президента Абделя Фаттах аль-Сісі розширює військові зв’язки з Росією

    Кореспонденти AP в Москві повідомляють, що Росія скоро матиме змогу використовувати військові бази Єгипту для своїх літаків. «Російсько-єгипетська угода, яка дозволить військовим літакам користуватись повітряними базами один одного, матиме строк 5 років і, за домовленістю, може подовжуватись», - йдеться у повідомленні.

    Це важлива угода для Єгипту, зазначає видання, так як уряд президента Абделя Фаттах аль-Сісі розширює військові зв’язки з Росією і вже підписав угоди про закупівлю російських реактивних літаків, вертольотів та іншої зброї.

    «Роблячи очевидно образливий випад у бік Вашингтона, Єгипет, союзник США, дозволить російським літакам використовувати бази та повітряний простір», - коментує переговори видання The New York Times.

    Президент Єгипту аль-Сісі заявив, що він хоче очистити Синайський півострів від терористів «протягом трьох місяців», повідомляє The Wall Street Journal. У своїй промові в середу з нагоди святкування дня народження пророка Мухаммеда, аль-Сісі оголосив, що він дав вказівки поліції Єгипту та голові служби використати «грубу силу» задля встановлення контролю над півостровом від повстання, повідомляє видання.

     

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