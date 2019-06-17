Російські ЗМІ: Колишні кримчани просять видати їм паспорти РФ



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Путін спростив надання російських паспортів для громадян України

Перші заяви на отримання російського громадянства надійшли до міграційних підрозділів МВС Росії від колишніх жителів Криму і Севастополя. Про це повідомили в МВС Росії, передає російське інформагентство ТАСС.

«На даний момент до територіальних органів МВС Росії (вірогідно, розташованих в окупованому Криму) з відповідними заявами звернулося 125 осіб», - повідомили у відомстві.

Там також відзначили, що розгляд документів і прийняття по ним рішень здійснюється в термін до трьох місяців. «До теперішнього часу рішення за результатами розгляду таких заяв територіальними органами МВС Росії не приймалися, паспорта громадянина РФ не видавалися», - поінформували в МВС РФ.

Як повідомляв «Главком», президент РФ Володимир Путін підписав указ про надання можливості отримати російське громадянство за спрощеною процедурою для окремих категорій осіб. Зокрема, таким правом наділені українці, які народилися і постійно проживали на території нині окупованого Севастополя і Криму і виїхавши до 18 березня 2014 року.

Крім того, в квітні цього року Путін підписав указ, що дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку жителям окупованих територій України на Донбасі.