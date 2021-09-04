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    Російських бізнесменів підозрюють у підкупі президента Гватемали

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    Правоохоронці підозрюють, що росіяни давали хабар задля вигідних умов ведення бізнесу у Гватемалі - Російських бізнесменів підозрюють у підкупі президента Гватемали
    Правоохоронці підозрюють, що росіяни давали хабар задля вигідних умов ведення бізнесу у Гватемалі
    Фото з відкритих джерел

    Генеральна прокуратура Гватемали розпочала розслідування щодо ймовірного підкупу президента Алехандро Джамматтеї бізнесменами з РФ

    За даними правоохоронців Гватемали, росіяни надали хабар президенту, щоб отримати можливість швартуватися в одному з головних портів країни, про це повідомляє Al Jazeera.

    Речник Генеральної прокуратури Гватемали Хуан Луїс Панталеон заявив, що департамент з протидії корупції розпочав розслідування цієї справи, підкресливши, що наразі Джамматтеї не є підозрюваним, оскільки щодо нього не розпочато процедуру імпічменту.

    Речниця президента Гватемали Патрісія Летона заявила, що офіс президента не надає жодних коментарів з цього приводу.

    За інформацією Хуана Франсіско Сандоваля, який раніше очолював спеціальну прокуратуру Гватемали проти безкарності (FECI), хабаря президентові у квітні дали четверо російських бізнесменів, зацікавлені у розробці шахт у Гватемалі. Вони хотіли вирішити питання про надання їм місця для встановлення свого дока в карибському порту Санто-Томас-де-Кастілья.

    Громадяни РФ, які представляли інтереси однієї видобувної компанії, нібито привезли до резиденції глави держави килим, прошитий грішми.

    Водночас гватемальська гірничодобувна компанія, пов'язана з чоловіками, про яких говорив Сандоваль, заперечує надання хабаря, пишуть ЗМІ.

    Нагадаємо,прикордонники не пропустили в Україну топменеджера російського холдингу, який незаконно у 2017 році відвідував окупований Крим. Як повідомили у Держприкордонслужбі, громадянина Росії виявили в пункті пропуску «Жуляни» минулої доби.

    Також японські ЗМІ писали про інцидент з неназваним чоловіком, який проплив 20 км з контрольованого Росією острова Кунашир до берега Японії (місто Шибецу) і попросив надати йому притулок. Йому відмовили.

    Теги: прикордонники прокуратура хабар розслідування
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    Російських бізнесменів підозрюють у підкупі президента Гватемали