Російський політолог: Путін втратив за останні два роки до 20% своєї підтримки



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Опитування свідчать, що останнім часом у росіян накопичилася втома від «вічного генсека» Фото: vistanews.ru

За словами Шевцової, навіть ті, хто говорить про підтримку президента, роблять через свій конформізм або боягузтво

Росія втомилася від мілітаризму і військової лексики, росіяни хочуть нормального життя. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила відомий російський політолог, доктор історичних наук Лілія Шевцова, яка живе між Росією та США.

«В останні кілька років росіяни сприймають саму ідею «Державності» як необхідність держави забезпечити добробут своїх громадян. Цей зсув постійно фіксують як «Левада-центр», так і прокремлівські соціологічні центри. Але вся справа в тому, що російська влада не може відмовитися від державності як демонстрації могутності й сили. Адже інших критеріїв та інструментів демонстрації сили у Росії немає! Ну як порівняти російський військовий бюджет в $60 млрд з військовим бюджетом США в $700 млрд!», – наголошує політолог.

Саме тому, на її думку, військовий, і в першу чергу, ядерний шантаж для Кремля є найбільш наочним проявом сили і засобом змусити з собою рахуватися.

На питання «Главкома», чи справді у росіян накопичилася втома від «вічного генсека», оскільки соціологія демонструє зараз один з мінімальних рівнів підтримки Путіна, вона підтвердила, що Путін втратив у останні два роки до 20% своєї підтримки.

«Це не мало. І навіть ті, хто говорить про підтримку президента, можуть проявляти звичайний конформізм. Або боягузтво. У народі посилюється втома від однієї і тієї ж особи в Кремлі, і це нормально. Але є й інше. Ми не повинні перебільшувати прагнення росіян вийти на вулицю з вимогами путінської відставки. Чому? В силу прагматизму наших громадян. В уявленні багатьох президентство – це хребет держави. І що станеться в разі падіння президента? Нікому не хочеться знову переживати розвал держави, як це було в 1991-му», – пояснила політолог.

На її думку, в суспільстві поки не сформувалася чітка особистісна і політична альтернатива Путіну.

«Так, 70-80% росіян хочуть змін. Але поки мало хто хоче революції. Так, число тих, хто готовий брати участь в протестних акціях зростає. Близько 17-19% готові це робити сьогодні. Але немає того відчаю, який би зробив ці акції масовими. Нещодавно в Марші Нємцова брало участь в Москві близько 10 тисяч чоловік. Це крапля в морі...», – розмірковує Шевцова.

«Втім, ніхто не знає, коли в Росії трапиться цунамі. І чи станеться? Але всі до цього готуються. В першу чергу, Кремль. Гвардія в 380 тисяч багнетів – це підготовка влади до російського цунамі», – наголосила політолог.

На питання, наскільки ймовірно, що це були останні вибори для Путіна і надалі він займе якийсь новостворений пост і як буде виглядати горезвісний «трансферт влади», Шевцова відповіла, що всі російські пікейні жилети тільки і займаються ворожінням з приводу того, чи залишається Путін чи піде і як він піде. На її думку, це свідчення інтелектуального і політичного паралічу. «Замість того, щоб будувати варіанти трансформації, ми знову гадаємо, коли цар піде і хто займе його місце», – каже політолог.

Шевцова підкреслила, що в Росії поки загальна думка єдина: Путін не хоче і не може піти, або він піде формально і до кінця свого біологічного існування буде шукати інструменти зберегти владу і контроль.

«Але одночасно всі розуміють крихкість нинішньої стабільності, і ніхто не хоче робити ставки на те, що трапиться в наступні кілька років. Це наша реальність – корабель йде невідомо куди. Дуже тривожна і небезпечна ситуація для ядерної держави. І, на жаль, сусідні держави залежать від того, як ми вирішимо питання своєї траєкторії», – резюмувала політолог.

У попередньому інтерв’ю «Главкому» російський політолог стверджувала, що Росія завжди розглядала Україну як частину Російської цивілізації, тож, зважаючи на нинішні політичні обставини, вона почувається, як «кинутий коханець».