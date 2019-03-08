Російський політолог: Україна змушує Захід згадати про свої принципи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російський політолог, доктор історичних наук Лілія Шевцова живе між Росією та США

Україна – держава, доля якої багато в чому повинна визначити траєкторію західної цивілізації, – Шевцова

Російське суспільство розхристане – всі політичні сили втратили довіру основних суспільних верств. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила відомий російський політолог, доктор історичних наук Лілія Шевцова, яка живе між Росією та США. На її думку, російське суспільство знаходиться напередодні формування нових сил, але вони вийдуть на хвилі нового суспільного невдоволення.

«Поки основними ідеями, які будуть формувати нове політичне пожвавлення, є ідеї справедливості, рівності, прагнення жити за законом. Це ліва і ліберальна повістка. Але як саме будуть структуровані ці ідеї, і хто стане їх персоніфікувати, поки неясно», – вважає Шевцова.

Політолог переконана, що ті угруповання в Кремлі, які наполягають на військово-поліцейському контролі, будуть намагатися ізолювати суспільство, зберігаючи канали спілкування із зовнішнім світом для частини еліти. «Але цей спосіб, по-перше, не отримує підтримки політичного класу і бізнесу, які інтегровані в світовий простір. По-друге, цей спосіб перетворення Росії в лепрозорій не дає можливості використовувати ресурси розвиненого світу. Це ставка на загнивання. І це в Кремлі розуміють», –заначила Шевцова. При цьому вона визнає, що поки тенденція до закриття Росії посилюється і цензурування інтернету – тому доказ.

«Однак в ситуації інтеграції Росії в світовий економічний простір повністю закрити країну буде неможливо. Тим більше вирвати її зі «світової павутини». Нам ще належить побачити, як буде відбуватися боротьба одних за те, щоб закрити вікна, і інших за те, щоб їх залишити напіввідкритими. Або їх взагалі розбити...», – запевнена політолог.

На питання «Главкома», чи важливі українські вибори для Вашингтона, вона відповіла, що Україна для президента Трампа, звичайно, – не пріоритет.

«Але Україна, як держава, яка намагається вибратися з російської тіні, є одним із серйозних об'єктів уваги в американському Конгресі. Іноді Україна служить, як засіб вирішення інших зовнішньополітичних завдань Вашингтона. Іноді Україна – мета у формуванні порядку денного. Але очевидно і те, що Трамп за іронією долі готовий до більшої конфронтації з Москвою в забезпеченні суверенітету України, ніж президент Обама», – вважає Шевцова.

Вона переконана, що у будь-якому випадку Вашингтон при Трампі готовий більш тиснути на Європу з тим, щоб забезпечити стримування Росії у питанні України.

«Очевидно і те, що при будь-яких результатах президентських виборів в Україні США будуть мати в країні потужний вплив. І тому, що залишаються глобальною наддержавою, і тому, що в Америці є розуміння, що Україна – це поле для захисту принципів західної цивілізації. Але проблема в тому, що сьогодні Захід виявився в ситуації розпаду колишнього глобального порядку і не має чіткої і єдиної стратегії руху. Цей факт буде проявлятися і щодо України. Цей факт проявляється і у відсутності цілісної стратегії Заходу щодо Росії, що залишає для Кремля поле маневру», – вважає політолог.

Але в цілому, на думку Шевцової, Україна в цьому хаотичному світі виявляється державою, доля якої багато в чому повинна визначити і траєкторію західної цивілізації.

«Я не перебільшую. Україна змушує Захід згадати про свої принципи. А якщо щодо України Захід спробує забути про свої принципи, це буде вже інший Захід і інший світ», – резюмувала політолог.

У попередньому інтерв’ю «Главкому» російський політолог стверджувала, що Росія завжди розглядала Україну як частину Російської цивілізації, тож, зважаючи на нинішні політичні обставини, вона почувається, як «кинутий коханець».