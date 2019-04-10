Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав 24 українських моряків політв'язнями



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Інцидент неподалік Керченської протоки є міжнародним військовим конфліктом, зазначили російські правозахисники

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав 24 українських моряків, захоплених Росією в районі Керченської протоки, політичними в'язнями та військовополоненими.

Про це йдеться в заяві правозахисного центру.

«ПЦ «Меморіал» вважає військовополонених Андрія Артеменка, Віктора Безпальченка, Юрія Без'язичного, Юрія Будзило, Володимира Варімеза, Михайла Власюка, Богдана Головаша, Дениса Гриценка, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченка, Владислава Костишина, Володимира Лісового, Олега Мельничука, Романа Мокряка, Богдана Небилицю, Андрія Оприска, Сергія Попова, Євгенія Семидоцького, Василя Сороку, Володимира Терещенка, Сергія Цибізова, Сергія Чулібу, Андрія Шевченка та Андрія Ейдера політичними в'язнями, вимагає припинення їх кримінального переслідування і звільнення, а до цього — утримування їх відповідно до положень Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими», — йдеться у заяві.

Крім того, правозахисники погодились з експертами з міжнародного гуманітарного права в тому, що інцидент неподалік Керченської протоки є міжнародним військовим конфліктом.

«За змістом міжнародного гуманітарного права матроси і офіцери не можуть переслідуватися за кримінальними законами сторони, яка їх заарештувала за сам факт участі у військовому конфлікті. Вони захищаються Третьою Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими і додатковими протоколами до неї, які ратифіковані Росією і Україною», — відзначили у «Меморіалі».

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко нагородив державними нагородами військовополонених українських моряків, захоплених Росією в Азовському морі.

До слова, у п’ятницю, 5 квітня, помер батько полоненого Росією українського моряка Андрія Драча, Леонід.

Нагадаємо, 26 березня українських військовополонених Андрія Драча, Дениса Гриценка Михайла Власюка, і В'ячеслава Зінченка вивозили із СІЗО в РФ для проведення психіатричної експертизи.

Раніше Слідче управління ФСБ Росії у березні призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.

Наприкінці березня суд у Москві відхилив усі апеляції українських моряків про продовження строків тримання під вартою.