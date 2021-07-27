Російський слід. Суд дав поліції три місяці на розслідування кібератак на сайт «Кварталу»

Слідчий суддя не погодився з позицією слідства, зіславшись на рішення Європейського Суду з прав людини.

Хакери з Росії атакували сайт з метою отримання доступу до переписки голови СБУ Івана Баканова

Печерський районний суд Києва продовжив термін досудового розслідування на три місяці у кримінальному провадженні за фактами хакерських атак на сайти українських компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 7 липня.

З середини січня 2020 року Головне слідче управління Національної поліції розслідує справу, в якій зазначається, що хакери з Росії намагалися зламати сайт «Квартал 95» з метою отримання доступу до переписки Голови Служби безпеки України Івана Баканова. Також кібератакам піддалися сайти інших українських копаній, зокрема, Burisma Holdins з метою викрадення персональних даних співробітників та заволодіння електронними листами керівників компаній.

Старший слідчий Нацполіції у клопотанні вказав, що за час розслідування не отримано достатніх доказів для підтвердження або спростовування причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, слідство повинно встановити осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, направити запит про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів держави, з території якої були здійснені кібератаки; встановити можливих свідків вчинення кримінальних правопорушень. З цих підстав слідчий просив суд продовжити розслідування ще на 12 місяців.

Однак слідчий суддя не погодився з позицією слідства і зіслався на рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України», в якому наголошується: розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають стосунок до події, свідчень очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Врешті-решт, суд відвів ще три місяці (до 16 жовтня 2021 року) на досудове розслідування.

Додамо, що Іван Баканов був керівником ПАТ «Квартал 95» з 2013 року до 2019 року. У травні 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Баканова головою Служби безпеки України.

Нагадаємо, що у січні 2020 року ряд американських ЗМІ, зокрема New York Times, поширили інформацію про хакерську атаку на сайти кількох українських компаній, зокрема Burisma Holdins та студії «Квартал 95», для викрадення персональних даних співробітників і заволодіння електронними листами керівників компаній. При цьому зазначається, що хакерська атака, імовірно, вчинена спецслужбами РФ.

Зокрема, за даними New York Times, російські військові хакери зламали сайт української газової компанії Burisma, щоб знайти компромат на колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є імовірним суперником Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року.