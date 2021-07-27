Вибух у Німеччині: кількість постраждалих різко зросла, є загиблий

Четверо з 16 постраждалих перебувають у важкому стані

У результаті потужного вибуху у німецькому місті Леверкузен на хімічному промисловому майданчику постраждали мінімум 16 осіб, одна людина загинула. Про це пише FR.de.

Зазначається, що четверо з постраждалих перебувають у важкому стані.

Основне загоряння ліквідовано, проте пожежники продовжують боротися з додатковими вогнищами.

Причина вибух поки не встановлена, ведеться розслідування. Поліція Леверкузена попередила жителів про необхідність тримати двері і вікна закритими, а також закликала не залишати свої будинки.

Раніше повідомлялося, що у результаті потужного вибуху у німецькому місті Леверкузен на хімічному промисловому майданчику постраждали дві особи. Місцезнаходження ще п'ятьох не можуть встановити.

Зазначимо, за початковою інформацією, вибух стався на заводі концерну Bayer, але ці дані не підтвердилися.

До слова, у межах Києва розташовані близько двох десятків хімічно небезпечних об'єктів. Люди, які мешкають поруч, перебувають у зоні потенційного ризику.

Нагадаємо, 20 липня на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу у цеху виробництва азотної кислоти. Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

Ввечері 20 липня рятувальники повідомили, що витік кислоти зупинено. Інспектори Держекоінспекції провели заміри шкідливих домішок у повітрі та досліджують грунт біля підприємства.

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