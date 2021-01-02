Новорічний спіч Зеленського: маніпуляція і цинізм

«Тихо сам з собою я веду бесіду» ...

Про новорічне звернення...

З дітками-малятами, щоб не ставили колючих питань, а вислухали зачитаний спіч захоплено і з розкритим ротом. Неетично, цинічно, маніпулятивно? Так. І він це знає.

Зате – емоційно, він же сам собі технолог, впевнений, що «піпл схаває».

А наступного року? Можна записати спіч з домашніми тваринками, з пухнастими котиками/собачками, чи з морськими свинками, або з рибками в акваріумі - теж емоційно і теж без колючих питань. А наступного за наступним роком? Спіч з рослинками можна спробувати, з яскравими квіточками, навіть з кактусами нестрашно, аби квітучі, вони хоч і колючі, але колючих питань не поставлять.

А останнього на посаді наступного року? Коли валізи вже наповнені й спаковані, але ж на другий термін слина тече...

Тоді, як і на початку воно було, – сам сідаєш за кермо в електрокар, довгий кортеж і охорону режисер відріже, а спіч новорічний зачитуєш з навушника в режимі «тихо сам с собою», аби на камеру і аби без колючих питань. Гидко, маніпулятивно, цинічно? Так. І він це знає.

Але він добре знає й людей, і їхні емоції/рефлексії. Може, він дійсно правий і, попри всі президентські провали, технологія-емоція спрацює і на другу каденцію, як Ви думаєте?

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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