Медик назвав найпоширеніші виклики «швидкої» під час новорічних свят

З 1 січня 2021 року швидка має приїжджати за 10-20 хвилин

У перші хвилини нового року люди здебільшого травмуються, а вже протягом наступних діб – отруюються, – Комашко

Українці у перші години святкування Нового року найчастіше викликали «швидку» через різного роду травмування. Про це розповів у коментарі УНН завідувач консультативно-інформаційного відділу «1583» Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва Олександр Комашко.

«Якщо так брати, під час самого святкування, це принаймні 10 секунд тиші, коли всі підіймають келихи. А потім вже починається: пробка від шампанського комусь кудись потрапила, хтось підслизнувся і впав, хтось десь вдарився, хтось встиг напитись так, що Новий рік не може зустрічати. Сказати, що є якась найпопулярніша тенденція, не можна. Загалом, у перші години святкування Нового року, як правило, йдуть травми», — сказав Комашко.

Медик відзначив, що виклики через отруєння і інтоксикацію починають надходять у першу-другу добу, коли люди інтенсивно зловживають їжею і напоями.

«Тоді йдуть загострення холециститів, панкреатитів, алкогольних і харчових отруєнь — все це йде у другу, третю, четверту добу. А перша доба — це, як правило, травми, пов’язані із вживанням алкоголю», — розповів лікар.

Як повідомлялося, Всесвітня організації охорони здоров’я рекомендувала на Різдво і Новий рік не забувати про фізичне дистанціювання і використання масок, а також радила за можливості проводити зібрання на відкритому повітрі.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року швидка має приїжджати за 10-20 хвилин.

Як повідомлялося, перед Новим роком в Україні на низку алкогольних напоїв зросла ціна.

Читайте також: