Російський суд в Євпаторії видворив з окупованого Криму 23 українця

Українцям окупанти висунули звинувачення в незаконному здійсненні трудової діяльності

Євпаторійський міський суд в окупованому Криму ухвалив рішення про видворення з півострова 23 громадян України за «незаконне здійснення іноземним громадянином або особою без громадянства трудової діяльності». Про це повідомляє «Крыминформ» з посиланням на Прикордонне управління ФСБ Росії в Криму. Зазначено, що в селищі



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Українцям окупанти висунули звинувачення в незаконному здійсненні трудової діяльності

Євпаторійський міський суд в окупованому Криму ухвалив рішення про видворення з півострова 23 громадян України за «незаконне здійснення іноземним громадянином або особою без громадянства трудової діяльності». Про це повідомляє «Крыминформ» з посиланням на Прикордонне управління ФСБ Росії в Криму.

Зазначено, що в селищі Новоозерне раніше російські силовики на території дитячого садка «Якірець» встановили факт трудової діяльності 36 громадян України. У результаті до них застосували діючий на окупованій території російський закон «Про правове становище іноземних громадян».

«Всіх порушників притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею про незаконне здійснення іноземним громадянином або особою без громадянства трудової діяльності в Росії. Крім того, 18 осіб були покарані за порушення режиму перебування в Росії», – йдеться в повідомленні.

Євпаторійський суд, підконтрольний Кремлю, прийняв рішення заборонити 23 українцям в'їзд на територію Росії.

Разом з цим Держприкордонслужба України зазначає, що ідентифікувати затриманих у Криму неможливо, так як російська сторона не відкриває їх персональні дані.

Раніше у ФСБ Росії заявили про затримання 11 лютого в анексованому Криму громадянина України Давиденко Костянтина. У прес-службі зазначили, що «зазначена особа цілеспрямовано збирала і передавала спецслужбам України відомості, що становлять держтаємницю, про діяльність частин і з'єднань Федеральної служби військ національної гвардії РФ і стосовно співробітників ФСБ». У російському відомстві додали, що стосовно українця відкрили кримінальне провадження за ст. 276 КК Росії (шпигунство).