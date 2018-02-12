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    Події в Україні

    В окупованому Криму ФСБ затримала українця за «шпигунство»

    Окупанти знову захопили українця за «шпигунство»
    В окупованому Сімферополі (Крим) ФСБ затримала громадянина України нібито за шпигунство.Про це повідомили в прес-службі відомства, передає видання «РИА Новости». Як повідомляється, чоловіка затримали 11 лютого. Ним виявився Костянтин Давиденко Олександрович.Окупанти звинувачують його в тому, що він «цілеспрямовано збирав і
    • Сьогодні, 11:29
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    Окупанти знову захопили українця за «шпигунство»

    В окупованому Сімферополі (Крим) ФСБ затримала громадянина України нібито за шпигунство.
    Про це повідомили в прес-службі відомства, передає видання «РИА Новости».

    Як повідомляється, чоловіка затримали 11 лютого. Ним виявився Костянтин Давиденко Олександрович.
    Окупанти звинувачують його в тому, що він «цілеспрямовано збирав і передавав українським спецслужбам відомості, які становлять державну таємницю».

    У прес-службі відзначили, що Давиденко нібито «передавав Києву інформацію про частини Росгвардіі і співробітників ФСБ, витік якої за кордон міг завдати шкоди безпеці держави».

    Порушено справу за статтею «шпигунство».

    Крим ФСБ шпигун
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